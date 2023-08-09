الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

قياسات بدنية للاعبي فاركو استعدادا للموسم القادم

فاركو، فيتو
فاركو، فيتو

فاركو،أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو،  قياسات بدنية، من أجل الاطمئنان على جميع اللاعبين استعدادا لبدء منافسات الموسم القادم 2023-2024.

 

ونشر الحساب الرسمي لنادي فاركو صور للاعبى الفريق خلال إجراهم قياسات بدنية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

فاركو يتعاقد مع عمر رضا لاعب إنبى

 

وتعاقد مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز يشار، مع عمر رضا لاعب إنبي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

 

وتعاقد فاركو مع عمر رضا لمدة 3 سنوات، في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق البترولي.

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ويعد عمر رضا ثامن صفقات نادي فاركو في الموسم الجديد.

وكان فاركو قد ضم ثنائي المجد السكندري، يوسف رزين وسيف الشرقاوي بعقد لمدة 5 سنوات لكل منهما، بجانب ثنائي إنبي محمود فرحات والحارس محمد صلاح.

وتعاقد فاركو أيضا مع صلاح باشا لاعب منتخب مصر للشباب، وأحمد فهمي لاعب بلقاس الذي وقع لمدة 5 مواسم، بالإضافة إلى السيراليوني توراي موسيس لاعب تروا الفرنسي.

يذكر أن فريق فاركو قد أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 42 نقطة

الزمالك يكثف مفاوضاته مع فاركو لضم محمود حمادة

كثف مسئولو نادي الزمالك المفاوضات مع نادي فاركو من أجل ضم لاعب خط وسط الفريق محمود حمادة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر داخل الزمالك إن إدارة الزمالك تسعى لإتمام الصفقة قبل السفر إلى السعودية من أجل المشاركة في البطولة العربية وقيده في القائمة المحلية الجديدة والتي تقرر فتحها يوم 27 يوليو الجاري.

ويتفاوض نادي الزمالك مع فاركو منذ فترة طويلة من أجل ضم الدولي محمود حمادة صاحب الـ 29 عاما لتدعيم خط الوسط. 

فاركو يرغب في ضم لاعب الأهلى

 

في سياق آخر كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير المذاع على إذاعة أون أن نادي فاركو طلب الحصول على خدمات أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير إن مسؤولي نادي فاركو تحدثوا مع مسؤولي النادي الأهلي لمعرفة مطالبهم المالية بشأن استعارة اللاعب الجزائري أحمد قندوسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

 

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