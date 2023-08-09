الأربعاء 09 أغسطس 2023
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حوادث

النيابة الإدارية تحقق في حريق محافظة دمياط

النيابة الإدارية,
النيابة الإدارية, فيتو

أجرت النيابة الإدارية بدمياط- القسم الثاني صباح اليوم الأربعاء، بمعاينةً لموقع الحريق الذى شَبَّ أمس الثلاثاء بورشة تصنيع أثاث بقرية "غيط النصارى" التابعة لمركز مدينة دمياط بمحافظة دمياط.

 

 

قام  المستشار قمر فايد - مدير النيابة الإدارية بدمياط القسم الثانى، بناءً على توجيهات  المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية - بتشكيل فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من:  المستشار محمد عبد العزيز - رئيس النيابة، و محمد إبراهيم شهاب الدين - رئيس النيابة، والمستشار أحمد أشرف - وكيل النيابة، وتكليفه بالانتقال لموقع العقار الكائن به الورشة محل الحادث وإجراء المعاينة صباح اليوم.

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حريق محافظة دمياط 

 

وتبين من المعاينة: أنه حوالى الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الثلاثاء، شَبَّ حريق بورشة نجارة تتوسط عقارين ملاصقين لها وملحق بها مخزن للأخشاب، وامتد الحريق إلى العقارين المجاورين حيث التهمت النيران ستة وحدات سكنية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع ضحايا أو إصابات.

 

هذا وقد تولت النيابة الإدارية بدمياط- القسم الثانى التحقيق، حيث قرر محمد إبراهيم شهاب الدين -رئيس النيابة، تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى محل الحريق؛ للوقوف على أسباب الحادث، وبيان الأضرار التي وقعت جراء الحريق، وبحث مدى توافر اشتراطات الترخيص والسلامة والصحة المهنية، وجاري استكمال التحقيقات.    

 

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

 

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