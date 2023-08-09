الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة البرازيلي سوزا

تظل مسألة المهاجم الأجنبي للنادي الأهلي هي الركيزة الأولي لإدارة المارد الأحمر ويظل البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبك الكوري في الصورة لدى إدارة القلعة الحمراء بطلب خاص من المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر الذي يواصل ضغطه علي إدارة النادي الأهلي.

وبعد ضغوطات كولر قامت إدارة النادي الأهلي برفع العرض المقدم للاعب البرازيلي سوزا لصالح النادي الكوري منتظرين الرد من إدارة فريق جيونبك.

الأهلي يوافق على إعارة عمار حمدي إلى سيراميكا

وأبدى مسئولو النادي الأهلي موافقتهم على إعارة عمار حمدى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

Advertisements

وعلمت فيتو أن سيراميكا كليوباترا طلبت استعارة عمار حمدى من النادى الأهلى لمدة موسم واحد فقط وهو ما وافق عليه مسئولو القلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة حدوث جلسة بين عمار حمدى ومسئولى سيراميكا كليوباترا للاتفاق على الراتب الذي سوف يحصل عليه خلال منافسات الموسم القادم.

حقيقة رحيل الجهاز المعاون لكولر في الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعى من الآخر المذاع على إذاعة شعبى fm عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن رحيل بعض من أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وقال شبانة إنه لم يتم طرح فكرة رحيل أى من أعضاء الجهاز المعاون لكولر سواء سامى قمصان المدرب العام أو ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

وواصل شبانة تصريحاته قائلًا: “حتى الآن لا يوجد أى تغيير في الجهاز الفني للنادي الأهلى وحتى الأنباء التي ترددت عن رحيل أمير توفيق مدير التعاقدات ليس لها أساس من الصحة”.

تفاصيل مفاجأة كولر في الموسم القادم

قال الإعلامى محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر المذاع على إذاعة شعبى fm إن كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سوف يكون مفاجأة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر خلال منافسات الموسم القادم.

وأوضح شبانة أن كولر مهتم بكريم نيدفيد بدرجة كبيرة وأنه أعطى تعليمات للمعد البدنى بالفريق بوضع برنامج خاص لإعداد نيدفيد للموسم المقبل.

وواصل شبانه تصريحاته قائلًا: “مولر يرى أن كريم نيدفيد هو البديل الأمثل لتعويض رحيل حمدى فتحى الذي انتقل إلى نادي الوكرة القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

غياب الصفقات الجديدة عن قائمة المارد الأحمر للموسم الجديد

أرسل النادى الأهلى القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى اتحاد الكرة وذلك بعد انتهاء الموعد الأخير لتقديم القوائم الأولى للأندية أمس الثلاثاء.

وشهدت قائمة النادى الأهلي الأولية للموسم الجديد قيد كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد فخري وكريم وليد “نيدفيد” وأحمد قندوسي.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

وتم تم قيد خمسة لاعبين تحت السن وهم مصطفى مخلوف وكريم الدبيس مواليد ز محمد الضاوي كريستو محمد زعلوك ومعتز محمد.

الجدير بالذكر أن ثنائى المارد الأحمر الجدد إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي ورضا سليم القادم من صفوف فريق الجيش الملكي المغربي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر الثانية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

أزمة جديدة في هجوم الأهلى بسبب كهربا

ويواجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أزمة جديدة في خط الهجوم بعد تلقى محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق عرضا من أحد أندية الدوري الإماراتي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

والأهلى سوف يواجه أزمة جديدة في خط هجومه بعد تفكير محمود عبد المنعم كهربا في الرحيل للدوري الإماراتي خاصة أن اللاعب أبدى موافقته المبدئية اللعب في الإمارات وذلك في ظل النقص العددي في خط الهجوم نظرا لاستمرار إصابة محمد شريف في العضلة الخلفية ومع رحيل شادي حسن إلى نادي زد بالإضافة إلى عدم عودة حسام حسن بعد تفعيل بند شرائه من قبل نادي سموحة السكندرى.