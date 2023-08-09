الأربعاء 09 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

التفاصيل الكاملة لإحالة 12 شخصًا للمفتي بتهمة قتل صاحب محل الفقير، 4 خفراء طلبوا من الضحية تعيينهم في مزرعته أو دفع إتاوة، أمطروا عليه وابل رصاص بعد رفضه

محاكمة المتهمين بقتل
محاكمة المتهمين بقتل صاحب محل الفقير، فيتو

محطة جديدة وصلت إليها محكمة جنايات الجيزة في قضية مقتل صاحب محل مشويات الفقير، بصدور قرار بإحالة 12 شخصا إلى فضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بسبب خلافات بينهم على حراسة المزرعة الخاصة وحددت المحكمة جلسة 1 سبتمبر للنطق بالحكم.

 

جاء الحكم بناء على عدة أدلة ثبوت كشفها أمر الإحالة، تمثلت في ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه والذي أكد إصابته بأعيرة نارية خرجت من الأسلحة التي كانت بحوزة المتهمين، بالإضافة إلى ورود التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والتي أوضحت أن المجني عليه كان يمتلك مزرعة بمنطقة أكتوبر، وقام بتعيين خفير لحراستها، وبعد مرور فترة حضر 4 خفراء وطلبوا منه تعيينهم للعمل بالمزرعة أو دفع إتاوة لهم حتى لا يفتعلوا مشكلات معه، رفض المجني عليه فتشاجروا معه، مما دفعه لإخراج طبنجة مرخصة كانت بحوزته وأطلق منها عدة أعيرة في الهواء لإخافة المتهمين.

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تفاصيل تحقيقات النيابة مع المتهمين بقتل صاحب محلات الفقير

 

وأضافت التحقيقات أن المتهمين غادروا المزرعة وقرروا الانتقام من المجني عليه، واتفقوا فيما بينهم على قتله، وأحضروا في سبيل ذلك ٨ أشخاص آخرين لمساعدتهم في تنفيذ الجريمة، ويوم الواقعة تابعوا خط سيره واستغلوا وصوله للمزرعة وخلو الطريق من المارة وأطلقوا نحوه عدة أعيرة نارية حتى سقط قتيلا وتمكنوا من الهرب، نجحت قوات الأمن بمباحث أكتوبر في القبض على المتهمين، واقتيادهم لقسم الشرطة للتحقيق معهم.

 

وكشف المتهمون في اعترافاتهم أنه حدث خلاف بينهم وبين الضحية، بعدما رفض توظيفهم لديه بالمزرعة، فقرروا الانتقام منه، فتتبعوا خط سيره واستغلوا وصوله للمزرعة، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية اتجاهه، أدى إلى وفاته في الحال.

 

وكانت نيابة الجيزة قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة التي توثق لحظة تنفيذ المتهمين لجريمتهم وقتلهم للمجني عليه.

 

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يذكر أن بلاغا ورد لضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من غرفة النجدة، يفيد العثور على جثة صاحب مزرعة مقتول بعدة طلقات في مناطق متفرقة من جسده داخل مزرعته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة صاحب المزرعة وتم التحفظ عليها وإخطار النيابة التحقيق، وبإجراء التحريات تبين أن 4 خفراء وأشخاص ٨ آخرين  وراء ارتكاب الحادث بسبب خلافات بينهم وبين المجني عليه لعدم توظيفه لهم بالمزرعة، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهم.

 

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