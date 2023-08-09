اتحاد الكرة يبلغ كاف مشاركة منتخب الصالات في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب الصالات، أرسل مسئولو اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لإخطاره بالموافقة على مشاركة أخبار منتخب مصر لكرة الصالات، في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التي تقام في موزمبيق العام المقبل 2024.

وكان قد ودع منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة مديره الفني جهاد عرفة، بطولة كأس العرب التي أقيمت في يونيو الماضي بمدينة جدة السعودية بفضيحة جديدة، بعد أن تلقى خسارة مذلة أمام نظيره الكويتي بسداسية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الدور ربع النهائي بالبطولة.

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وشهد المباراة قيام حكم المباراة بطرد محمد سعيد لاعب منتخب مصر لسوء السلوك قبل نهاية الشوط الثاني بست دقائق.

وقدم منتخب مصر أداء مخزيا وتلاعب به المنتخب الكويتي، وأهدر الأخير العديد من الأهداف السهلة كانت كفيلة بخسارة تاريخية للمنتخب المصري.

مشوار منتخب مصر نحو الدور ربع النهائي

كان منتخب الصالات تصدر المجموعة الثالثة في دور المجموعات برصيد 7 نقاط، بعدما فاز على موريتانيا وفلسطين، وتعادل مع العراق.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب لكرة الصالات

منتخب الصالات، وضمت القائمة للبطولة، التي أقيمت في السعودية خلال الفترة من 6 حتى 16 يونيو الجاري، 15 لاعبًا هم جمال عبدالناصر وأحمد فكري صالح ومحمود شوبير وطارق حسن ومحمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد وعلى رمضان ومحمود فتحى.



وترأس بعثة منتخب الصالات في السعودية محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات، ويضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر المعاون سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، محمد منجى المدير الإدارى وأحمد حسن مدير المهمات.

12 منتخبا تشارك في كأس العرب

منتخب الصالات، وشارك في بطولة كأس العرب، 12 منتخبا هي: السعودية - مصر - الجزائر - ليبيا - المغرب - جزر القمر - الكويت - لبنان - موريتانيا - فلسطين - العراق - طاجيكستان.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 3 مجموعات، ويتأهل أول كل مجموعة إلى نصف نهائي البطولة، بالإضافة إلى أفضل وصيف، لتقام بعدها المباراة النهائية.

نتائج قرعة كأس العرب لكرة الصالات

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السعودية - الجزائر - ليبيا - السودان.

المجموعة الثانية: المغرب - جزر القمر - الكويت - لبنان.

المجموعة الثالثة: مصر - موريتانيا - فلسطين - العراق.

جدير بالذكر أن منتخب المغرب يحمل لقب النسخة الأخيرة لبطولة كأس العرب لكرة الصالات، التي أقيمت في السعودية العام الماضي.

وسبق لمنتخب مصر أن توج باللقب العربي في نسختي 1998 و2005، كما توج بها المنتخب الليبي 2007 و2008، وتوج بها المنتخب المغربي في نسختي 2021 و2022.