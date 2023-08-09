الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

شباب الكنيسة وحي شرق الإسكندرية يُجملون ميدان عزبة سعد (صور)

تجميل ميدان عزبة
تجميل ميدان عزبة سعد، فيتو

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية إن الحي بالتعاون مع شباب قلب واحد خدمة ثانوى بكنيسة العذراء مريم، بدأ في تجميل ورفع كفاءة ميدان عزبة سعد بنطاق الحي.

 وذلك تأكيدا على تفعيل المشاركة المجتمعية، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية باستمرار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتنفيذ المبادرات البناءة الهادفة إلى خدمة المجتمع بمشاركة الشباب السكندري.

 وأكد حبيب، على أهمية تلك المبادرات والتي تأتي في إطار اهتمام المحافظة بالمشاركة الشعبية من كافة فئات المجتمع في نشر الوعي المجتمعي وتوعية المجتمع بأهمية النظافة بصفة عامة ودورها في الحفاظ على والبيئة والمظهر العام للمجتمع، معربا عن سعادته بالمشاركة في إطلاق تلك المبادرة المهمة التي تأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتفعيل دور المواطنين في المشاركة في حل بعض المشكلات التي تواجه المجتمع، ليكون المواطن جزءا من حلها والحفاظ على المجتمع الذي يقيم بها.

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 أوضح رئيس حي شرق، أن أعمال تجميل الميدان ورفع كفاءته جاءت للقضاء على الكتابات التى تشوه الأعمال التجميلية والأسوار، مشيرا إلى أن أعمال التجميل شملت إزالة الكتابات المشوهة للنصب بالميدان، وكذلك الجدران والأسوار المحيطة به وأعمال قص وتقليم للشجيرات بالأحواض الموجودة بالميدان ورفع النواتج مع كنس ونظافة المنطقة

 جاء ذلك بمشاركة مجموعة شباب قلب واحد خدمة ثانوى بكنيسة العذراء مريم بالعصافرة وإدارات المركز التكنولوجي والعلاقات العامة والحدائق وإشغال الطريق وقسم الإعلانات ووحدة البوية وقسم رابع طرق والنظافة وشركة نهضة مصر.

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