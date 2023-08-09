الأربعاء 09 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مصر ترحب باعتزام الحكومة الأسترالية إعادة استخدام مصطلح الأراضى الفلسطينية المحتلة

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية،فيتو

قال السفير احمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مصر ترحب بإعلان وزيرة خارجية أستراليا اعتزام الحكومة الأسترالية إعادة استخدام مصطلح "الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، واعتبار المستعمرات الإسرائيلية "غير قانونية.

وقال أبو زيد فى تدوينه له على تويتر إنها خطوة إيجابية وهامة على مسار ترسيخ واحترام الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية.

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أستراليا فلسطين القدس

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