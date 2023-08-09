مصر ترحب باعتزام الحكومة الأسترالية إعادة استخدام مصطلح الأراضى الفلسطينية المحتلة

قال السفير احمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن مصر ترحب بإعلان وزيرة خارجية أستراليا اعتزام الحكومة الأسترالية إعادة استخدام مصطلح "الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، واعتبار المستعمرات الإسرائيلية "غير قانونية.

وقال أبو زيد فى تدوينه له على تويتر إنها خطوة إيجابية وهامة على مسار ترسيخ واحترام الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية.

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