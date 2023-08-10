أرقام أسطورية.. أجر عمرو دياب «نمبر وان» في الحفلات والأفراح والإعلانات.. الهضبة يرفع «الفيزيتا» بسبب الدولار.. و2 مليون جنيه في الفرح الواحد

تسببت زيادة سعر الدولار في قيام عدد كبير من النجوم برفع أجورهم، خاصة نجوم الغناء، وعلى رأسهم الميجا ستار عمرو دياب الذي رفع سعر ظهوره في مختلف الأحداث أكثر من الضعف، حيث تغيرت خريطة أجر الفنان عمرو دياب منذ عام 2014 وحتى الآن لتصل إلى أكثر من 5 أضعاف أحيانا.

ووصل سعر إحياء عمرو دياب للفرح الواحد إلى 2 مليون جنيه في الوقت الحالي، بعدما كان يحصل في عام 2014 على 350 ألف جنيه قبلها، ثم وصل إلى 750 ألف جنيه في 2015، وفي عام 2019 قبل الكورونا تخطى المبلغ مليون جنيه، ثم قبل عدة أشهر وصل إلى مليون ونصف، وأخيرا وصل إلى 2 مليون جنيه.

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أسعار الحفلات

وفيما يتعلق بإحياء الحفلات، فقد وصلت الحفلة إلى ما بين 5 إلى 7 ملايين جنيه على حسب الحفلة، فالحفلة التي يحييها لإحدى الشركات يحصل فيها على 5 ملايين جنيه، أما الحفلات التي يحييها للجمهور العام، فيحصل على أجر يصل إلى 7 ملايين جنيه، وكان الهضبة يحصل في عام 2009 على 450 ألف جنيه فقط مقابل الحفلة، ثم وصلت إلى مليون جنيه عام 2014، وارتفع أجر عمرو دياب في الحفلة الواحدة إلى 3 ملايين جنيه قبل أزمة كورونا بقليل، ولكنها كسرت تلك الأرقام، ووصلت إلى 5 ملايين جنيه مؤخرًا.. بحسب مصادر مقربة منه.

وتغيرت كذلك خريطة عمرو دياب في أجره في الإعلانات، حيث زادت أضعاف السابق، حيث كان أجره في فترة 2009 و2010 تصل إلى ما بين مليون واثنين في الإعلان الواحد، وبعد عام 2014 وصل أجر الهضبة عن الإعلان الواحد إلى 5 ملايين جنيه، وعلى مدار الأعوام التالية كان الأجر يزيد تدريجيا حتى وصل إلى حوالي 15 مليون جنيه عام 2019، وفي تلك الفترة وما قبلها بقليل قرر الهضبة التعامل بالدولار في الإعلانات، فوصل أجره في الإعلانات من عام 2020 إلى 2 مليون دولار، وارتفع في بعض الإعلانات إلى 3 ملايين دولار، حسب نوع الإعلان.

حفلات خارج مصر

وفيما يتعلق بالحفلات خارج مصر فإن عمرو دياب يتعامل فيها أيضا بالدولار، ويحصل على أجره في الحفلة الواحدة ما بين مليون ومليون ونصف دولار، وذلك على حسب نوع الحفل أيضا، هل يقام لصالح إحدى الشركات أم حفل جماهيري أم حفل في مهرجان موسيقي.

وتأثر عمرو دياب بزيادة الدولار، حيث كانت معدلات زيادة أجره تسير بمعدل طبيعي حتى زاد سعر الدولار في الفترة الأخيرة، فقرر الهضبة زيادة أجره بشكل كبير، خاصة في الحفلات الخاصة بالشركات، بالإضافة إلى اهتمامه بإحياء حفلات خارج مصر أكثر من داخلها.

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