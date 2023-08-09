الأربعاء 09 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مسلم يطلق أغنيته الجديدة "للصبح معاك"

الفنان اللبناني مُسلم،
الفنان اللبناني مُسلم، فيتو

طرح الفنان اللبناني مُسلم عبر قناته على اليوتيوب والمنصات الرقمية، أغنيته الجديدة بعنوان "للصبح معاك" وهى من كلمات وليد الغزالي وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع موسيقي محمد مجدي، وميكس وماستر هاني محروس، أما الإخراج فكان تحت إدارة And Beyond Creative Hub- الذراع الإبداعي لشركة And Beyond، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

أغنية مسلم الجديدة


دارت فكرة الفيديو كليب، فى إطار من البهجة والسعادة والتى ترتبط بالأجواء الصيفية والرحلات الشبابية، حيث تقوم مجموعة من الأصدقاء، افتراش أحد منعطفات الجسور في العاصمة بيروت وتحويلها إلى ساحة نشاطات، وتنضمّ إليهم مجموعة من الشابات لتمضية بعض الوقت في الهواء الطلق..

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وقد عبر مسلم عن سعادته بالتعاون مع And Beyond على صعيد الإخراج والتنفيذ الإبداعي للعمل، وتُعتبر "للصبح معاك" باكورة أعماله الفنية من إنتاج Beyond Music، وأشار إلى أنّ قالب العمل العام يُناسب موسم الحفلات والصيف، ويتماشى مع "ترند" رحلات وخروجات جيل شباب اليوم الذين يعتمدون على البساطة بعيدًا عن التكلّف.
على صعيدٍ آخر، يبدأ مُسلم سلسلة من النشاطات، والإصدارات الفنية، حيث إنّه بدأ التجهيز للأغنية المقبلة والتي ستحمل طابعًا موسيقيًا مختلفًا.

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هاني محروس محمد مجدي يوتيوب أغاني مسلم

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