محافظ الإسكندرية: شن حملات مفاجئة للتصدي لكافة صور التعديات على أملاك الدولة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.



وفي هذا الصدد، شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة التعديات شملت تنفيذ قرار إزالة بشارع الطفولة السعيدة سيدي بشر بحرى عبارة عن سقيفة وكشك مخالف وكذا إزالة جمالون بشارع خالد بن الوليد فضلا عن إزالة سقيفة بكامل المسطح بشارع جلال حماد مع شارع خالد بن الوليد بالإضافة الي إيقاف أعمال هدم بالعقار الكائن 35 شارع مسجد سيدي بشر وكذا إيقاف أعمال هدم بالعقار الكائن بشارع 24 من شارع 45 قبلى والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة وكذا ايقاف أعمال هدم بالعقار الكائن 249 شارع جمال عبد الناصر والتحفظ علي المعدات المستخدمة في المخالفة

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وقام حى المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم فك شدة خشبية بعزبة الروضة وإيقاف أعمال تشطيبات بدون ترخيص بطريق الإصلاح منطقة العصافرة قبلي والتحفظ على كمية من الأخشاب والمعدات المستخدمة في المخالفة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وواصل حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف عبارة عن أسوار ودور أرضي والتحفظ علي كمية من الأخشاب قرية حارس 2 بالنهضة وكذا ايقاف اعمال مخالفة في قرية الوقاد منطقة النهضة والتحفظ على 2 طن من الأسمنت

ونفذ حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بمحلين بالعقار الكائن 48 شارع صفر، والعقار الكائن 111 شارع الجزائر وتم التحفظ على المواد المستخدمة في المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وشهد حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإزالة أسوار من الطوب الابيض والتحفظ علي كميه من الاخشاب بالكينج قبلى وكذا إزالة سور من الطوب الأحمر بقريه الحريه طريق الجلاء بينما قام حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة تمكنت من إزالة حوائط وقواطيع من الطوب والتحفظ على كمية من الأخشاب المستخدمة في أعمال البناء المخالف بالعقار الكائن بشارع بورسعيد منطقة كامب شيزار فضلا عن ايقاف أعمال تشطيب بدون ترخيص بالمحل الكائن ش لاجيته منطقة الابراهيمية والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة.