عندما يختلط طلاء الأظافر بشحم الميكانيكا.. «آية» طفلة المنيا قضت نصف عمرها في العمل على اللودر بعد مرض والدها.. وتشارك في مسابقة معرض العلوم والهندسة (فيديو وصور)

اختلط طلاء الأظافر، ونعومة الكفوف بشحم اللودر وعرق الوجة الطفولي، تارة تراها رجلًا في العمل وتارة أخرى فتاة كاملة الأنوثة، ضربت مثلا يحتذي به علمًا كان أو عملًا.. أنت في حضرة فتاة اللودر آية المنافسة في مسابقة معرض العلوم والهندسة مصر ISEF Egypt.

ضحت آية أشرف فتحي ابنة مركز ملوي بمحافظة المنيا، بأكثر من 8 سنوات من عمرها، في قيادة اللودر بدلًا من والدها الذي أصيب بالكانسر، لتتولي هي المسئولية في العمل علي اللودر منذ طفولتها.

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تأخدكم "فيتو" في جولة تذكارية سريعة لـ حياة آية أشرف التي سجلت معها فيتو العام الماضي قبل أن نتحدث عن خوضها منافسات مسابقة معرض العلوم والهندسة مصر ISEF Egypt.

آية أشرف فتحي، ابنة الـ 16 عاما، لديها من الإخوة 3 فتيات ومن بين إخوتها شقيقتان متجوزتان وأخرى الثالثة في مرحلة جامعية بإحدى الكليات الكائنة أقصى صعيد مصر.

والدي مصاب بالكانسر

بدأت ابنة مركز ملوي، حديثها لـ"فيتو" قائلة: أعمل على اللورد منذ إعلان الطبيب أن والدي مصاب بكانسر في الدم، وكان هذا منذ حوالي 4 سنوات كنت في هذا التوقيت في الصف الأول الإعدادى، لكن كان لدي دراية كاملة بأساسيات قيادة اللودر، ويرجع الفضل في ذلك لوالدي".

مرض والدي أجبرني على العمل

وتابعت: فور علمي بأن والدي مصاب قررت أن أعمل بدلًا منه في قيادة اللودر وتحميل الرمال والزلط، فلم يكن أمامي أي خيار آخر سوى العمل ثم العمل ثم العمل، لم أجد من يعول أسرتي البسيطة التي لم يكرمها الله بوجود شقيق لنا نعتمد عليه".

وأردفت:"صعب اووي اخواتي يشتغلوا الشغل ده اتنين متجوزين والتالته بتدرس".

14 ساعة شغل

وتروي لنا اية يومها المعتاد قائلة:" يبدأ يومي بعد أدائي لصلاة الفجر ثم أقوم بتحضير الفطار لوالدي وأعمل على ترتيب المنزل ثم اتوكل على الله في السادسة صباحًا إلى مكان تحميل الزلط والرمل مصطحبه معي اللودر رفيق الكفاح".

الثانوية العامة مش لعبة

واستطرد آية في حديثها: "في الوقت ده بيكون معايا فطاري والغدا بتاعي والكتب علشان أذاكر.. اصل الثانوية العامة مش لعب.. وطيلة تلك الساعات الأربع عشر ساعة حتى الساعة التاسعة مساءً اذاكر واشتغل في ذات الوقت".

بتسدد أقساط

اية شهريًا مطالبة بسداد أقساط والدها الشهرية إضافة إلى مصاريف شهرية لها ولشقيقتها التي تدرس في إحدى الكليات بالإضافة إلى مصاريف مرض والدها.

العادات والتقاليد

لم يكن قرار آية أشرف فتحي امتهان مهنة للرجال بالسهل، فقد تعرضت في البداية لبعض التنمر خاصة لكونها في الصعيد المعروف بالعادات والتقاليد التي قد تُقيد عمل الفتاة بعض الشيء.

واختتمت آية حديثها قائلة: " والله ما في حد يستحمل حد ولا بيقدر ظروف حد في الأيام دي، علشان كدة لازم اشتغل واجيب فلوس بعرق جبيني"، موجهة رسالة للفتيات:" طالما بتشتغل شغلانة نضيفه مش حرام محافظة فيها على نفسك فمايهمكيش كلام الناس".

مسابقة معرض العلوم والهندسة مصر ISEF Egypt

تقول اية:" احمد الله كثيرًا فقد تخصصت في الثانوية العامة شعبة علمي علوم، على الرغم حبي للهندسة التي من خلالها استطعت أن أشترك في مسابقة معرض العلوم والهندسة مصر ISEF Egypt، بمشروع يتحدث عن تطوير اللودر وتطوير بعض الماكينات به".

واضافت:"احمد الله على تلك المسابقة التي من خلالها تم تكريمي من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وسوف استكمل حلمي ومشروعي حتى آخر نفس لي".