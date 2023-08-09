الأربعاء 09 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تفجير حافلة ركاب بالصومال

تفجير حافلة، فيتو
تفجير حافلة، فيتو

قالت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأربعاء، إن تفجيرًا استهدف حافلة ركاب بمنطقة على مشارف العاصمة مقديشو.

قتلى ومصابين فى الصومال

وأودى التفجير بحياة 6 أشخاص على الأقل وتسبب بإصابة 12.

ونقل التلفزيون الصومالي عن حاكم إقليم شبيلي السفلى محمد إبراهيم، قوله إن الانفجار نفذه "إرهابيون" على طريق بين مقاطعتي ماركا وقوريولي جنوب البلاد. 

الجيش الصومالي

وكان الجيش الصومالي أعلن أنه تمكّن بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من القضاء على 25 عنصرًا من حركة "الشباب" الإرهابية، بينهم قيادي بارز، وذلك خلال عملية عسكرية بمحافظة هيران. 

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العملية العسكرية

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية التي جرت أمس، في منطقة مكيلي التابعة لمدينة بولو بوردي، استهدفت مرآبًا تستخدمه عناصر حركة "الشباب" الإرهابية في إعداد المتفجرات. 

وعلى الجانب الأخر أعلنت السلطات الصومالية، في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء، عن تحطم طائرة ركاب مدنية في مطار العاصمة مقديشو، على متنها 30 راكبا، بينما كانت تحاول الهبوط في العاصمة، وأصيب شخصين على الأقل. 

تحطم طائرة مدنية في الصومال  

ومن جانبها ذكرت وزيرة النقل الصومالية،  فردوسة عثمان، في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك:" تحطمت طائرة مدنية مملوكة لشركة Halla Airline على المدرج الخامس، في مطار مقديشو الدولي حوالي الساعة 12:30 ظهرًا". 

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الصومال مقديشو نفجير حافلة

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