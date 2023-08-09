الأربعاء 09 أغسطس 2023
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حوادث

العثور على جثة فتاه مقطعة لأجزاء في بحيرة مريوط بالإسكندرية

مديرية أمن الإسكندرية،
مديرية أمن الإسكندرية، فيتو

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة مقطعة الأجزاء تبين أنها لفتاه جري العثور عليها ملقاة داخل كيس ومقطعة الأجزاء  في بحيرة مريوط بواسطة صياد. 

كما تجرى نيابة محرم بك بالإسكندرية، تحقيقات موسعة فى واقعة العثور على جثة مقطعة إلى أجزاء، داخل مياه الملاحات، بدائرة قسم شرطة محرم بك.

وكان مأمور قسم شرطة محرم بك تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من احد الصيادين بالعثور على كيس بلاستيك أسود،بنياه الملاحات،تبعث منه رائحة كريهة،وبفضه وجد داخله أجزاء أدمية.

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بلاغ الصياد

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك، رفقة الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص العثور على كيس اسود مما يستخدم فى جمع القمامة به أجزاء بشرية، وبسؤال  الصياد  قرر انه اثناء خروجه للصيد بمياه البحيرة  فجرا فوجئ بالعثور على كيس اسود وبفضه وحد داخله أجزاء بشرية.

وعلى الفور جرى استدعاء وحدة الإنقاذ النهرى التابعة للحماية المدنية للبحث عن وجود اجزاء اخرى بالمياه،وتمكنوا من إخراج عدة أكياس اخرى بها أجزاء ادمية.

وبمناظرتها تبين أنها لفتاة فى العقد الثانى من العمر،بيضاء البشرة، ذو شعر أسود، وفى حالة تعفن رمى وتحلل بعض اجزاءها بفعل ملوحة المياه الشديدة.

ووجه اللواء خالد البري، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق البحث من إدارة البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لتحديد مرتكبي الواقعة وكشف ملابساتها.

قرارات النيابة

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وبالعرض على النيابة العامة، أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة محرم بك،بالتحفظ على الأجزاء البشرية ونقلها إلى المشرحة، وندب الطبيب الشرعى لتشريحها وبيان سبب الوفاة تفريغ، ندب خبراء الادلة الجنائية لمعاينة موقع العثور على الحثة ورفع ما به من اثار، إجراء تحليل البصمة الوراثية لكشف هوية الفتاة صاحبة الجثة، تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث للوصول إلى مرتكبى الواقعة، وتكليف الاجهزة الامنية بفحص جميع بلاغات الغياب لكشف هوية الجثة،وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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أسر ضحايا بحيرة مريوط بحيرة مريوط نيابة محرم بك بالاسكندرية إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية نيابه الإسكندرية

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