سيد محمود بائع ثلج: بدأت المهنة أبا عن جد وشغال فيها بقالي 50 سنة (فيديو)

بمجرد أن نشعر بنسمات الهواء الساخنة وهي تصافح وجوهنا نستعد لفصل الصيف ولكن صيف هذا العام مختلف نوعا ما نظرا للموجة الحارة الذي يصحبها معه لتشعرنا بمزيد من الاشتياق للمشروبات المثلجة وكل ما هو بارد.

وفي هذه الأجواء الحارة يستعد بائعو الثلج لتجهيز قوالب الثلج لتزيين محلات السمك ومحلات العصائر وتذيب معها قلوبنا المتعطشة في ظل تلك الأجواء الحارة.

وقال سيد محمود بائع ثلج "بدأت المهنة أبا عن جد وشغال فيها بقالي ٥٠ سنة وبنبيع ثلج قطاعي وبنجيبه جاهز من المصنع وزمان كان عليه الطلب في فصل الصيف والشتاء دلوقتي شغالين في الصيف بس ده نتيجة تطور التكنولوجيا"

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وأكد محمود أنه نتيجة الموجة الحارة اصبح الاقبال في زيادة على الثلج موضحا أن الثلج مختلف على حسب الاستخدامات فثلج السمك مختلف عن ثلج العصائر ويجب عليهم تجهيز ألواح الثلج قبل دخول فصل الصيف

وتابع سيد أن لوح الثلج التجاري بـ١٥ جنيها والثلج يختلف من منطقة لأخرى من حيث أسعار الألواح.

حكاية عم دياب صاحب أقدم محل لبيع الثلوج بنزلة السمان

شهر يوليو، يعد البداية الحقيقية لانطلاق أي مشروع يساعد على تخفيف حدة الطقس وحرارة الجو المرتفعة في مصر، ومنها مشروع مصانع الثلج، التي ظهرت منذ عشرات السنين، واستمرت بشكل كبير بالرغم من انتشار الثلاجات والوسائل الحديثة في مختلف الأماكن بمصر.

"بدأنا من ٥٠ سنة وفتحت ساعتها عصارات كتيرة وبتوع السمك بياخدو التلج مننا وكل ده في الصيف وفي الشتا يعلم ربنا الشغلانة ما بتكفيش مصاريفنا وبنداين في الشتا وبنسدد في الصيف"، يقول عم دياب صاحب أقدم محل بيع الثلج في نزلة السمان بالجيزة.

يتواجد عم دياب بجوار المحل الخاص به، يشتري منه أصحاب المحلات في المنطقة، حيث ورث هذه المهنة من جده الذي يعتبر من أوائل المواطنين الذين امتهنوا هذه المهنة، وورثها من بعده أبيه حتى وصلت إلى عم دياب.

يضم محل توزيع الثلج المتواضع بين اروقته أقدم ثلاجة لبيع الثلج، فتبلغ من العمر ٥٠ عاما، ظلت علامة كبيرة بين الأهالي الراغبين في التخفيف من حرارة طقس الصيف، لشرب كوب من المياه الباردة، أو حفظ المأكولات حتى لا تتعرض للتلف.

وأوضح عن دياب: "كان الأول فيه سحب كبير على التلج، والمصنع مكنش يكفي احتياجات السوق، ولكن علشان تلاجات الكهرباء طلعت قللت الشغل علينا"، يحكي عم دياب بداياته مع بيع الثلج وتأثير الثلاجات الحديثة على نسبة المبيعات خلال الفترة الأخيرة.