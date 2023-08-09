الأربعاء 09 أغسطس 2023
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سياسة

رئيس الأعلى للإعلام يستقبل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بالعاصمة الإدارية

رئيس الأعلى للإعلام
رئيس الأعلى للإعلام والأمين المساعد للجامعة العربية، فيتو

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس.

 

انتقال الأعلى للإعلام للعاصمة الإدارية 


وخلال اللقاء هنأ السفير، بانتقال المجلس إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا على أن التصميم الهندسي للعاصمة الإدارية رائع ويتميز بالرقي والعالمية.

 


فيما أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن الأجواء في العاصمة الإدارية رائعة، مضيفًا أن تخطيطها ذكي جدًا ويهدف إلى تأدية المهام الوظيفية بكل سهولة ويسر.

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خطوات مصر نحو المستقبل 
 

وأضاف أن انتقال الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية يؤكد أن مصر تخطو بخطي قوية نحو مستقبل أفضل وأكثر تطورًا، كذلك يمثل بدأ العمل الحكومي من العاصمة بداية عصر جديد من العمل المتطور، تنفيذًا لرؤية التنمية المستدامة "مصر 2030 "، مشيرًا إلى أن المجلس أولى اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتأهيل العاملين ليكونوا على استعداد للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة التي ستتوفر بين أيديهم في العاصمة الإدارية.

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