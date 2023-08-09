الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

قرار جديد بواقعة العثور على رضيعة أعلى كوبري الغاز بالتجمع

طفله رضيعه، فيتو
طفله رضيعه، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، في واقعة عثور عامل على طفلة رضيعة لم يكمل عمرها يومين داخل حقيبة أعلى كوبري الغاز بشارع التسعين بالتجمع الخامس، بايداع الرضيعة دور رعاية لحمايتها والاعتناء بها. 

وانتقل فريق من هيئة الإسعاف لنقل الرضيعة لمستشفى القاهرة الجديدة لأخذ اللازم حيال الطفلة اللقيطة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع بلاغا من عامل بالعثور على طفلة حديث الولادة أعلى كوبري الغاز بالتجمع الخامس، وبالانتقال تبين العثور رضيعة أنثى ولم يتجاوز عمرها ساعات، ولم يتم العثور على أي شيء يدل على هويتها أو من ألقى بها في مكان العثور عليها، كما تبين خلوها من الإصابات ظاهريا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التجمع الخامس العثور علي رضيع النيابة العامة بالتجمع الخامس قسم شرطة التجمع مستشفي القاهرة الجديدة نيابة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 7 في اصطدام سيارة ربع نقل محملة بالعمال مع أتوبيس بطريق الروبيكي

اصطدام سيارة ربع نقل محملة بالعمال مع أتوبيس بطريق الروبيكي

قرار جديد في واقعة مصرع سيدتين بحادث تصادم على طريق المشير

انهيار سطح مول من 4 طوابق بالقاهرة الجديدة

قرار جديد بواقعة العثور على جثة سيدة متحللة داخل شقة بالشروق

تحرك جديد من النيابة بواقعة العثور على جثة رضيع أمام حضانة بالشروق

بسبب السرعة الزائدة، إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ببدر

العثور على رضيعة أعلى كوبري الغاز بالتجمع

الأكثر قراءة

الأهلى، تفاصيل مفاجأة كولر في الموسم القادم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث

أيمن يونس يدعم شيكابالا ويطالب المجلس بالاستقالة ورد مفاجئ من أحمد مرتضى

منافس مصر، ماذا قدم منتخب جزر الفارو في مونديال الناشئين لكرة اليد

البنك الأهلي المصري يرفع سعر الفائدة 1% على الودائع

إعلامية لبنانية لـ فيتو: إلغاء حفلات حماقي وهيفاء وأحمد سعد بسبب قلة الحجوزات

أخبار الأهلى، مفاجأة كولر في الموسم القادم، وأزمة الهجوم تشتعل بسبب كهربا

يدير حربا شاملة من داخلها.. مواصفات سيارة بوتين (فيديوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

إعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

قطيع من الأغنام يعبر طريقا رئيسيا في ولاية أمريكية بقوة القانون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

المزيد

انفوجراف

يدير حربا شاملة من داخلها.. مواصفات سيارة بوتين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 أدعية لرد الضالة وعودة الأشياء المفقودة

أمين الفتوى: قراءة سورة الإخلاص 3 مرات لا تعادل ختم القرآن

تفسير حلم المرأة الصلعاء فى المنام وعلاقته بالفشل

المزيد
الجريدة الرسمية