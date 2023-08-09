أول قرار من النيابة في انهيار سطح مول تحت الإنشاء بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، الاستماع لأقوال شهود العيان في انهيار سطح مول تحت الإنشاء بمحور التحرير قسم أول القاهرة الجديدة، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

ولا يوجد مصابين بالواقعة حيث ارسلت هيئة الإسعاف سيارتين تحسبا لإصابة أي شخص.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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