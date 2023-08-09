الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية: تعيين 4430 من مختلفة المؤهلات و144 شابا وفتاة من ذوي الهمم

تعيين 4430 من مختلفة
تعيين 4430 من مختلفة المؤهلات بالإسكندرية، فيتو

 أكد اللواء  محمد الشريف محافظ الإسكندرية على أن مديرية العمل بالمحافظة تعمل على إتاحة أكبر قدر ممكن من فرص عمل لجميع الفئات وعلى رأسهم ذوي الهمم،  مشيرا الى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على تقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان ودعمهم.

وأشار الشريف، أن مديرية العمل بالمحافظة برئاسة المهندس/ محمد كمال؛ وكيل المديرية ؛ قامت خلال شهر يوليو بتعيين 4430 شابا وفتاة من مختلف المؤهلات و144 شابا وفتاة من ذوي الهمم وذلك بمنشآت القطاع الخاص، لافتا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة  للعيديد من شباب المحافظة.

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ومن جانبه؛ أوضح وكيل المديرية، انه خلال شهر يوليو تم تعيين  2949 شابا وفتاة من حملة المؤهلات بمؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى 1481 شابا وفتاة من غير حملة المؤهلات من أبناء المحافظة.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين وتهيئة سبل العيش الكريم لهم هذا بالإضافة إلى رعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع

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