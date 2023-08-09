ذكرى رحيل فؤاد سراج الدين، مصير الأزمات والديون والاختلافات فى حزب الوفد

فؤاد سراج الدين، فى الذكرى الثالثة والعشرين على رحيل مؤسس حزب الوفد الحديث فؤاد باشا سراج الدين، الذى توفى فى مثل هذا اليوم من عام ٢٠٠٠ ميلادية، يطرح سؤال مهم إلى أين وصل بيت الأمة الآن من أزمات وصعوبات ومشكلات على الساحة الحزبية والسياسية؟.

ذكرى وفاة فؤاد سراج الدين

وأعاد فؤاد باشا سراج الدين حزب الوفد للحياة السياسية فى عام 1978 وأصبح رئيسًا له حتى وفاته فى 9 أغسطس عام 2000 وأعاد سراج الدين الحزب بعد توقف الأحزاب السياسية لفترة من الزمن.

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تولي سراج الدين رئاسة حزب الوفد

وعندما تولى فؤاد سراج الدين رئاسة الحزب كان هناك سيولة كبيرة فى الخزائن وكان صاحب كاريزما عالية فى حينها وكان الجميع يهابه فى بيت الأمة وهو صاحب الكلمة العليا فى الحزب وظل رئيسا للحزب حتى وفاته فلم تكن اللائحة الداخلية حينها تحدد فترة محددة لرئاسة الحزب.

أزمات حزب الوفد على الساحة السياسية

وبعد وفاة فؤاد باشا سراج الدين تولى رئاسة الحزب الدكتور نعمان جمعه وظل رئيسا له حتى إنتخابات رئاسة الجمهورية التى دخل فيها منافسا للرئيس الأسبق حسنى مبارك ولم يحقق نتائج مرضية للحزب وكانت الصورة ليست طيبة للوفد حينها إلى جانب الأموال الطائلة فى الحملة الإنتخابية التى أنفقها الحزب.

بعدها مباشرة كانت النية واضحة من الهيئة العليا بالحزب لسحب الثقة من نعمان جمعة من رئاسة الحزب وبالفعل قررت الهيئة العليا وبأغلبية الأعضاء حينها سحب الثقة من نعمان جمعة وحدثت مناوشات كبيرة حينها ولم يترك نعمان جمعة فى ذلك الحين الخزائن فارغة لكنه ترك الحزب بأموال كثيرة.

وبعد مغادرة نعمان جمعة تولى المستشار مصطفى الطويل رئاسة الحزب خلال فترة انتقالية ستة أشهر ثم أجريت الإنتخابات التى فاز فيها محمود أباظة وظلت الخزائن منتعشة فى عهد محمود أباظة الأربع سنوات التى قضاها فى رئاسة الحزب وتركه والخزائن تزيد عن ٦٠ مليونا وديعة فى البنوك لصالح الحزب.

وبعد الفترة الأولى لمحمود أباظة ترشح أمامه السيد البدوى وفاز فى الانتخابات ولكن فى فترة البدوى حدثت مناوشات كبيرة كان أبرزها فصل فؤاد بدراوى وعدد أخر من قيادات الحزب القديمة وفؤاد بدراوى هو حفيد فؤاد باشا سراج الدين وظلت مناوشات كبيرة خلال فترة البدوى وأيضا ظهرت الأزمة المالية الكبرى فى عهد البدوى.

ظل البدوى ثمانى سنوات فى رئاسة الحزب ولم يكن له الحق للترشح لدورة ثالثة وفقا للائحة الحزب الداخلية التى لا تتيح له حق الترشح لدورة ثالثة وترك الحزب وفقا لتصريحات المستشار بهاء أبو شقة والديون تصل لأربعين مليونا.

وتولى المستشار بهاء أبو شقة رئاسة الحزب بعد فوزه فى الانتخابات التى فاز فيها حينها على منافسه الأكبر المهندس حسام الخولى الذى كان يتولى وقتها منصب نائب رئيس الحزب وفاز أبو شقه ولكن ظهرت أزمات أيضا فى عهده آدت إلى فصل قيادات كبرى من الحزب وكانت هذه الأزمات سببها الانتخابات البرلمانية سواء مجلس الشيوخ أو التواب وظلت الأزمة قائمة حتى مغادرة أبو شقه منصب رئيس الحزب.

وفاز الدكتور عبد السند يمامه على المستشار بهاء أبو شقة فى الانتخابات الأخيرة التى أجريت ولكن لم تنتهى أيضا أزمات حزب الوفد بيت الأمة على الساحة السياسية واستمرت الخلافات فى الحزب ربما أكبر مما كانت عليه فى الماضى.

ففى بداية تولى يمامه رئاسة الحزب وجد أمامه أزمات كثيرة على رأسها الأزمة المالية الطاحنة فى الحزب وأيضا لم تستوى الأمور مع قيادات الحزب وآدى ذلك إلى إتخاذ قرارات فصل لقيادات كبرى من الحزب ثم التراجع مرة أخرى عن القرار وفى أسرع وقت وأيضا أصدر قرارات فصل لأشخاص كانوا الأقرب له قبل تولى تولى رئاسة الحزب.

والأزمة الحالية والأخيرة حتى وقتنا الحالى هى أزمة المرشح الرئاسى فى حزب الوفد والتى تعد مستمرة حتى الآن بينه وبين فؤاد بدراوى القطب الوفدى وعضو الهيئة العليا الحالى الذى أعلن رغبته فى الترشح فى الانتخابات الرئاسية ممثلا عن الحزب بعدما أعلن عبد السند يمامة رئيس الحزب ترشحه فى الانتخابات.

وتفسيرات من هنا وهناك للائحة الحزب الداخلية ولكن لا تزال الأزمة قائمة بدراوى يصر على موقفه ويمامه أعلن أنه مرشح الحزب وحصل على تأييدات أغلب قيادات الحزب بالترشح فى الإنتخابات.