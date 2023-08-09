الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

غرفة الإسكندرية تنظم ورشة عمل لتعزيز التعاون بين الجمارك وممثلي المجتمع التجاري

غرفة الإسكندرية تنظم
غرفة الإسكندرية تنظم ورشة عمل، فيتو

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، ورشة عمل تحت عنوان "منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين الجمارك"،  وذلك فى إطار استراتيجية الجمارك المصرية الرامية الى دعم الشراكات وتعزيز مبادئ الشفافية وفتح قنوات التواصل مع الشركاء من ممثلي المجتمع التجاري.

ورشة العمل لتوضيح مزيد من المعلومات والايضاحات عن منظومة  الفاتورة الالكترونية 

وأقيمت ورشة العمل لتوضيح مزيد من المعلومات والايضاحات عن منظومة  الفاتورة الالكترونية وكذلك طرح مسودات أدلة [ المخلص الجمركي، المصدر الجمركي، المستورد الجمركي ] للمناقشة المجتمعية للوصول إلي نقاط مشتركة لبلورة الأدلة والتي من شأنها أن تعكس المزيد من الشفافية بالعمل الجمركي وتوفر المعلومات اللازمة للفئات المستهدفة بسهولة ويُسر وذلك لتيسير وتذليل العقبات التي قد تطرأ أثناء قيامهم بأداء أعمالهم في سلسلة التجارة الدولية.

Advertisements

وألقى سامي رمضان رئيس الادارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة كلمة الافتتاح  نيابة عن  رئيس المصلحة، وتضمنت كلمته التركيز على دور الجمارك فى أمن وتيسير التجارة في ظل التغيرات والتحديات الحالية، وفى إطار أحدث الممارسات الدولية ودور منصة نافذة فى ذلك رغبة من الجمارك فى تيسير العملية التجارية على شركائها في النجاح من المجتمع التجاري.
و استعرضت ليلى عطا الله مدير عام  الادارة العامة لشؤون المستخلصين، الملامح الرئيسية لمسودة دليل المخلص الجمركي، وألقت أمل الجابري مدير عام الادارة العامة لمبادرات التطوير كلمه عن الهدف من ورشة العمل فى إطار مبادرات التطوير واستراتيجية الجمارك من دعم  الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية على الصعيدين المحلي والدولي.

 واستعرض ياسر يسري مدير عام الإدارة العامة لصادر الدخيلة أهم الملامح الرئيسية لمسودة دليل المصدر الجمركي فى إطار دعم وتشجيع الصادرات المصرية، وايضا استعرض ياسر البكري السنباطي مدير المركز اللوجستي الدخيلة،الملامح الرئيسية لمسودة دليل المستورد.

وشارك فى ادارة المناقشات وتقديم الحلول للتحديات التى تقابل السادة الحضور من ممثلي المجتمع التجاري اثناء السير فى الإجراءات الجمركية أحمد على رئيس الادارة المركزية للدعم الإداري وعبد الحكيم بدر مدير عام الادارة العامة لخدمة المتعاملين وأسامة العيسوي مدير عام الادارة العامة لصادر الإسكندرية وهشام الشربيني مدير عام الدخان جمارك الإسكندرية وأحمد حامد  نعمة الله مدير المركز اللوجستي الاسكندرية ومتولي صلاح مدير الإدارة العامة لشؤون المستخلصين.

كما شارك بالحضور حمادة فرج مدير الإدارة بمكتب رئيس المصلحة بالقاهرة، وقد شارك بالحضور من أعضاء فريق العمل القائم على الإعداد لكل محتوى وفعاليات ورشة العمل 
وعلا عادل مدير ادارة مبادرات النظم والإجراءات، وشيماء عفيفي  رئيس قسم الترجمة بمكتب رئيس المصلحة الإسكندرية.

وشارك في الندوة من الغرفة التجارية كلًا من محمد حفني عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية ومحمود مرعي عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية وعبد العال علي عضو مجلس إدارة الغرفة وجمعية رجال الأعمال.
 ومن الشعب التجارية عن شعبة المستخلصين كلًا من مدحت حبش رئيس نقابة المستخلصين ومحمد العرجاوي عضو مجلس إدارة نقابة المستخلصين وممثلوا شعب المصدرين والمستوردين والمستخلصين ومن مصلحة الضرائب وصلاح اسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات بمصلحة الضرائب.

جاء اللقاء تحت رعاية الشحات غتوري وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك وبإشراف أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.

txt

غرفة الإسكندرية تستكمل مناقشات مشروع تعزيز القدرات لأسواق المزارعين الأفارقة

txt

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.. وتقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة أبرزها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفاتورة الالكترونية منظومة الفاتورة الالكترونية الجمارك

الأكثر قراءة

الأهلى، تفاصيل مفاجأة كولر في الموسم القادم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث

أيمن يونس يدعم شيكابالا ويطالب المجلس بالاستقالة ورد مفاجئ من أحمد مرتضى

البنك الأهلي المصري يرفع سعر الفائدة 1% على الودائع

أخبار الأهلى، مفاجأة كولر في الموسم القادم، وأزمة الهجوم تشتعل بسبب كهربا

منافس مصر، ماذا قدم منتخب جزر الفارو في مونديال الناشئين لكرة اليد

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

إعلامية لبنانية لـ فيتو: إلغاء حفلات حماقي وهيفاء وأحمد سعد بسبب قلة الحجوزات

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

إعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأربعاء 9-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

قطيع من الأغنام يعبر طريقا رئيسيا في ولاية أمريكية بقوة القانون (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

اتحاد الصناعات يوضح أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

المزيد

انفوجراف

يدير حربا شاملة من داخلها.. مواصفات سيارة بوتين (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 أدعية لرد الضالة وعودة الأشياء المفقودة

أمين الفتوى: قراءة سورة الإخلاص 3 مرات لا تعادل ختم القرآن

تفسير حلم المرأة الصلعاء فى المنام وعلاقته بالفشل

المزيد
الجريدة الرسمية