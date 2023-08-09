غرفة الإسكندرية تنظم ورشة عمل لتعزيز التعاون بين الجمارك وممثلي المجتمع التجاري

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، ورشة عمل تحت عنوان "منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين الجمارك"، وذلك فى إطار استراتيجية الجمارك المصرية الرامية الى دعم الشراكات وتعزيز مبادئ الشفافية وفتح قنوات التواصل مع الشركاء من ممثلي المجتمع التجاري.

ورشة العمل لتوضيح مزيد من المعلومات والايضاحات عن منظومة الفاتورة الالكترونية

وأقيمت ورشة العمل لتوضيح مزيد من المعلومات والايضاحات عن منظومة الفاتورة الالكترونية وكذلك طرح مسودات أدلة [ المخلص الجمركي، المصدر الجمركي، المستورد الجمركي ] للمناقشة المجتمعية للوصول إلي نقاط مشتركة لبلورة الأدلة والتي من شأنها أن تعكس المزيد من الشفافية بالعمل الجمركي وتوفر المعلومات اللازمة للفئات المستهدفة بسهولة ويُسر وذلك لتيسير وتذليل العقبات التي قد تطرأ أثناء قيامهم بأداء أعمالهم في سلسلة التجارة الدولية.

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وألقى سامي رمضان رئيس الادارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة كلمة الافتتاح نيابة عن رئيس المصلحة، وتضمنت كلمته التركيز على دور الجمارك فى أمن وتيسير التجارة في ظل التغيرات والتحديات الحالية، وفى إطار أحدث الممارسات الدولية ودور منصة نافذة فى ذلك رغبة من الجمارك فى تيسير العملية التجارية على شركائها في النجاح من المجتمع التجاري.و استعرضت ليلى عطا الله مدير عام الادارة العامة لشؤون المستخلصين، الملامح الرئيسية لمسودة دليل المخلص الجمركي، وألقت أمل الجابري مدير عام الادارة العامة لمبادرات التطوير كلمه عن الهدف من ورشة العمل فى إطار مبادرات التطوير واستراتيجية الجمارك من دعم الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية على الصعيدين المحلي والدولي.

واستعرض ياسر يسري مدير عام الإدارة العامة لصادر الدخيلة أهم الملامح الرئيسية لمسودة دليل المصدر الجمركي فى إطار دعم وتشجيع الصادرات المصرية، وايضا استعرض ياسر البكري السنباطي مدير المركز اللوجستي الدخيلة،الملامح الرئيسية لمسودة دليل المستورد.

وشارك فى ادارة المناقشات وتقديم الحلول للتحديات التى تقابل السادة الحضور من ممثلي المجتمع التجاري اثناء السير فى الإجراءات الجمركية أحمد على رئيس الادارة المركزية للدعم الإداري وعبد الحكيم بدر مدير عام الادارة العامة لخدمة المتعاملين وأسامة العيسوي مدير عام الادارة العامة لصادر الإسكندرية وهشام الشربيني مدير عام الدخان جمارك الإسكندرية وأحمد حامد نعمة الله مدير المركز اللوجستي الاسكندرية ومتولي صلاح مدير الإدارة العامة لشؤون المستخلصين.

كما شارك بالحضور حمادة فرج مدير الإدارة بمكتب رئيس المصلحة بالقاهرة، وقد شارك بالحضور من أعضاء فريق العمل القائم على الإعداد لكل محتوى وفعاليات ورشة العمل

وعلا عادل مدير ادارة مبادرات النظم والإجراءات، وشيماء عفيفي رئيس قسم الترجمة بمكتب رئيس المصلحة الإسكندرية.

وشارك في الندوة من الغرفة التجارية كلًا من محمد حفني عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية ومحمود مرعي عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية وعبد العال علي عضو مجلس إدارة الغرفة وجمعية رجال الأعمال.

ومن الشعب التجارية عن شعبة المستخلصين كلًا من مدحت حبش رئيس نقابة المستخلصين ومحمد العرجاوي عضو مجلس إدارة نقابة المستخلصين وممثلوا شعب المصدرين والمستوردين والمستخلصين ومن مصلحة الضرائب وصلاح اسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات بمصلحة الضرائب.

جاء اللقاء تحت رعاية الشحات غتوري وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك وبإشراف أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة.