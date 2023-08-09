تحرير 185 مخالفة خلال حملة لإزالة الإشغالات في 4 مراكز بالمنيا

قال اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات تفتيشية ودورية لرفع الإشغالات على جانبي الطريق من أجل عودة الانضباط للشارع المنياوى، حيث تم تحرير ٥ محاضر بمحيط مديرية التربية والتعليم بحى شمال المدينة.



وأكد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوى، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لإزالة كافة الاشغالات بعدد من الشوارع والأحياء الرئيسية بدائرة المركز، ضمت شوارع ( الشيخ درويش ـ الصاغة ـ تونى بك ـ العرفانى)، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 87 مخالفة تنوعت ما بين ( إزالة إدارية- إشغال طريق).

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وأشار عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إلى أن الوحدة المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق نفذت حملة لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق والشوارع والميادين بنطاق المدينة حيث حررت 10 محاضر إشغال طريق.



وفى بنى مزار، قال عماد حسن رئيس المركز أنه تم تحرير 83 محضر إشغال تنوعت بين 9 إشغال وضبط 9 محاضر إشغال طريق و65 إزالة إدارية.