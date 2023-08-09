الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

التحفظ على سجائر مجهولة المصدر بحملة تموينية في الإسكندرية

التحفظ على سجائر
التحفظ على سجائر مجهولة المصدر، فيتو

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين الصارمة لمنع التلاعب فى الأسعار وتوفير كافة احتياجات المواطنين.

يأتي ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لمتابعة وضبط الأسواق.

كما أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على أسواق السجائر.

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وقامت إدارة تموين المنتزه برئاسة  رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة وحماده عبد الستار مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات بنطاق الادارة والتى أسفرت عن تحرير محضر إمتناع عن بيع سجائر كليوباترا وتم التحفظ على ٣٠٠٠ علبة سجائر كليوباترا كما تم التحفظ أيضا على ٢٤٤٠ علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر بدون فواتير ومنتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

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