التنسيقية ترصد رحلة الحوار الوطني خلال 3 شهور

تنسيقية شباب الأحزاب والسيساسيين.. تحت عنوان "3 أشهر حوار وطني.. التنسيقية تفتح أبرز الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية" نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا لرصد ما تم خلال الفترة الأخيرة فى جلسات الحوار الوطني، بمشاركة عدد أعضاء التنسيقية وممثلين عن الحوار الوطني.

وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا يخفى على أحد أنه كانت هناك حالة "انسداد سياسي" في الفترة التي سبقت الحوار الوطني، وجاء الحوار شاهدا على إقبال كبير على المشاركة.

Advertisements

وأضافت خلال مشاركتها في الصالون، أنه تم من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني التوافق على 19 عنوان رئيسي للحوار الوطني وشعاره المساحات المشتركة، مشيرة إلى أن نتائج الحوار الوطني ستسير في اتجاهين، إما مسار تشريعي أو مسار تنفيذي.

مفوضية مكافحة التمييز وقانون الوصاية على المال

وأكدت على أن هناك أمور تم الاتفاق على أنها بحاجة إلى تعديل تشريعي منها؛ إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون الوصاية على المال، والقوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات، لافتة إلى أن ما تم الاتفاق عليه أنه سيكون بحاجة إلى مسار تشريعي سيتم تعديله.

وتابعت النائبة أميرة صابر: "بلا شك بعد الحوار الوطني أصبحت هناك حالة من الإنفراجة في الآراء السياسية دون تضييقات.. وأصبحنا نرى العديد من الأطياف السياسية التي تتحدث بأريحية في العديد من القضايا".

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي.

الحياة الحزبية في مصر

من جانبه قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: "إن الحياة الحزبية في مصر الآن، كل حزب لديه مرجعية سياسية يطرح حلولًا في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، فمثلا هناك أحزاب يسارية وكذلك اليمين نفسه، وكان كل تيار نفسه منقسما بداخله، لذلك من هنا يمكن القول إنه كان من الأهمية حلحلة الحياة الحزبية، عندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحوار الوطني".

وأضاف: "جزء من مشاكلنا أننا نعرفها ونضع لها حلول، بعد ثورة يناير انتشرت أعداد الأحزاب السياسية وبعد أن تمت بالإخطار وصلنا إلى مرحلة وجود أعداد كبيرة من الأحزاب السياسية".

وأوضح الطماوي، أنه مؤخرا بعد ثورة 30 يونيو أصبح للشباب والمرأة وذوي الإعاقة والمصريين بالخارج و6 فئات حصلت على إنجازات غير عادية في الفترة الماضية من خلال المساحات المشتركة بين كل المشاركين.

ودعا إلى ضرورة تعزيز دور الأحزاب السياسية وتفعيل الحوكمة وتداول السلطة داخل بعض الأحزاب السياسية كما ينادون بها.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية



