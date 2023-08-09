بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي بمقر الحكومة في العلمين الجديدة

اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي بمقر الحكومة الصيفي في مدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وقرارات مجلس الوزراء الجديدة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتراضيًا من مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، "تجربة حية" لتأسيس أول شركة إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كل من: المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة.

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وأكد رئيس الوزراء أهمية تأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة، مشيرًا إلى أنها كانت أحد أهم قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد في مايو الماضي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معتبرًا أنه تم تنفيذها في وقت قياسي، وتمثل نقلة نوعية، حيث تُضفي قدرًا أكبر من مرونة الإجراءات بما يعزز خطط الدولة نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

ووجه مدبولي بضرورة الترويج لهذه الخدمة المهمة على نطاق أوسع، لتعريف المستثمرين بالخطوات اللازمة للدخول إلى المنصة الالكترونية، واتباع كافة الخطوات وصولًا إلى تأسيس الشركة إلكترونيا، والتيسير عليهم، كما شدد على أهمية استمرارية هذه الخدمة المهمة، وتوفير سُبل الدعم الفني لتلافي أية مشكلات.

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