الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

اصطدام سيارة ربع نقل محملة بالعمال مع أتوبيس بطريق الروبيكي

اصطدام سيارة ربع
اصطدام سيارة ربع نقل محملة بالعمال، فيتو

اصطدمت سيارة ربع نقل محملة بالعمال مع اتوبيس على طريق الروبيكي القادم من العاشر اتجاه طريق السويس بمنطقة مدينة بدر.

وعززت هيئة الاسعاف بـ ٥ سيارات لنقل المصابين بالواقعة.

وتم تحرير المحضر رقم ٦٠٢١ واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 
 

حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

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