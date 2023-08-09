في حياتنا اليومية كثيرا ما نتعثر وتضيع منا بعض الأشياء التي ربما تكون غالية، ونرغب في استرجاعها إلا أننا نفشل في العثور عليها، وقد حفلت كتب الأحاديث والسير بالعديد والعديد من الأدعية المختلفة التي تناسب مختلف الحاجات، كما تحتوي كتب السابقين ومجرباتهم علي العديد من الأدعية التي كان لها مفعول السحر في عودة الضال، والعثور على الأشياء المفقودة، وفي هذا التقرير جمعنا لكم أكتر من 10 أدعية لرد الضالة وعودة الأشياء المفقودة

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دعاء رد الضال وعودة الغائب

أكتر من 10 أدعية لرد الضالة وعودة الأشياء المفقودة:

1- بسم الله يا هادي الضلال وراد الضالة اردد على ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك.

2- اللهم رب الضالة هادي الضالة، تهدي من الضلالة، ورد على ضالتي بقدرتك وسلطانك.

3- اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي.

من أدعية رد الضالة وعودة الأشياء المفقودة

4- اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لاحد فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعه ورد إلى ضالتي برحمتك يا ارحم الراحمين.

5- أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء (تسمي حاجتك) لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني.

6- اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وإن كان في بطن الارض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان عسيرا فيسره وإن كان قليلا فأكثره وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالًا لما يريد.

7- "يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا مُعيد، يا فعّالًا لِما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملء أركان عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدّرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كلّ شيءٍ أن تردّ ضالّتي لا إله إلّا أنت يا مُغيث أغثني يا مُغيث أغثني يا مُغيث أغثني".

دعاء عودة الغائب

من أدعية رد الضالة وعودة الأشياء المفقودة

8- "أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلّا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهمَّ يا جامع الشتات ويا مُخرج النبات ويا مُحيي العظام الرفات ويا مُجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفرّج الكربات ويا سامع الأصوات من فوق سبع سماواتٍ ويا فاتح خزائن الكرامات ويا مالك حوائج جميع المخلوقات ويا مَن ملئ نوره السماوات ويا مَن أحاط بكلّ شيءٍ علمًا وأحصى كلّ شيءٍ عددًا ويا عالمًا بما مضى وما هو آتٍ اللهمَّ ردّ عليّ ضالّتي".

9- "اللهمّ رادّ الضالّة هادي الضلالة تهدي من الضلالة ردّ عليّ ضالّتي بعزّتكِ وسلطانك فإنّها من فضلك وعطائك".

10- "اللهمّ يا جامع الناس ليومٍ لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالّتي".

11- "اللهمَّ إنّك تهدي من الضلالة وتُنجّي من العمى وتردّ الضالّة فصلِّ اللهمَّ على محمدٍ وآله واغفر لي وردّ ضالّتي".