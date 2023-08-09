الزملوط يوجه بإعداد دراسة لتوصيل المرافق لتقسيمات أراضي جمعيات الوادي الجديد
وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحصر كافة المنشآت الموجودة بنطاق المناطق الصناعية والحرفية والاستثمارية بمدينة الخارجة، مع بيان موقف تشغيل كل مُنشأة وجدية تشغيلها، جاء ذلك خلال جولته التفقدية صباح اليوم، يرافقه جهاد متولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.
وكلف المحافظ الوحدة المحلية بإعداد دراسة لتوصيل المرافق لتقسيمات أراضي الجمعيات بالمنطقة المجاورة، بالتنسيق مع الجمعيات الجادة في سداد تكلفة توصيل المرافق داخل التقسيم.
كما تابع خلال الجولة، استكمال أعمال تطوير المدينة الشبابية بالخارجة، موجهًا بسرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وحمام السباحة والمعسكر الكشفي الملحق.
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