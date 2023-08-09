الأربعاء 09 أغسطس 2023
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اقتصاد

سعر الآيفون 11، تعرف على الهاتف ومواصفاته

هاتف آيفون , فيتو
هاتف آيفون , فيتو

سعر الآيفون 11، يبحث الكثير من المستخدمين عبر محركات البحث  فى مصر عن سعر الايفون 11 ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات وسعر الآيفون 11. 

مواصفات الايفون   11

يأتى الايفون 11 بمعالج من إنتاج شركة أبل من نوع A13 Bionic بتكنولوجيا 7 نانو ويدعم الهاتف  الاتصال قريب المدى الـ NFC كما يدعم  شريحتين اتصال من نوع Nano Sim والـ eSIM ولا يدعم  تركيب كارت ذاكرة وسعة البطارية  3110 ملي أمبير مع دعمها للشحن السريع بقوة 18 واط مع دعمه للشحن اللاسلكي.

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ويأتي هاتف آيفون بأبعاد 150.9×75.7×8.3 ملم مع وزن 194 جراما  ويدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G كما يأتي هاتف آيفون 11 مضاد للماء والغبار بشهادة IP68 حتى 2 متر لمدة نصف ساعة.

والهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن الألمونيوم وبالنسبة إلى الشاشة فتأتي بشكل النوتش من نوع Liquid Retina IPS LCD بمساحة 6.1 إنش بجودة الـ HD+ بدقة 828×1792 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 326 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لأبعاد العرض بنسبة 19.5:9 مع وجود طبقة حماية  من نوع oleophobic coating مع زجاج مضاد للخدش.

ويتوفر الهاتف بثلاثة إصدارات من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية  الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت والإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت.

وبالنسبة للكاميرات فالكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وأصبح الآن يمكنك التصوير الـ Slow Motion عن طريق الكاميرات الأمامية بدقة الـ FHD بجودة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 إطار في الثانية مع تحسين ملحوظ في العزل والبورتريه مع كاميرا ثانية TOF 3D لحسابات العزل .

كما أن الهاتف يأتي بكاميرا خلفية ثنائية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية في الهاتف وتدعم المثبت البصري OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 للتصوير العريض. 

والهاتف يدعم الميكروفون الإضافي الخاص بعزل الضجيج والضوضاء أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة كما يدعم الهاتف الصوت الـ Dolby Atmos والـ Dolby Digital Plus كما يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و30 و60 إطار في الثانية بالإضافة لدعمه للتصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ Slow Motion بدقة الـ FHD بجودة 1080 بمعدل التقاط 120 و240 إطار في الثانية.

سعر الايفون في مصر 

ويأتي هاتف آيفون 11 بألوان  الأسود والأخضر والأصفر والبنفسجي والأحمر والأبيض ويبلغ سعره في مصر للنسخة 128 جيجا  21 ألف  جنيه.

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