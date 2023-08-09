الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

تعيين رئيس مدينة طوخ سكرتير عام مساعد محافظة السويس

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

أصدر وزير التنمية المحلية حركة محليات محدودة تتضمن 13 قيادة في عدد من المحافظات منها تعيين رئيس مدينة طوخ سكرتير عام مساعد محافظة السويس. 


تأتي الخطوة فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظات.

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت تعيين كل من إيهاب حسن محمد سكرتير عام مساعد محافظة السويس في وظيفة سكرتير عام محافظة القليوبية، وتعيين أحمد عبداللاه توفيق وزيرى رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية إلى سكرتير عام مساعد محافظة السويس، وتصعيد وجدي البهى الجروانى رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية إلى سكرتير عام مساعد الدقهلية وتعيين ماهر كامل هاشم رئيس مركز ومدينة شربين بالدقهلية إلى سكرتير عام مساعد الإسماعيلية ومحمود ضياء الدين عيسى عفيفى من ديوان عام محافظة القاهرة إلى رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالدقهلية، وتعيين عادل توفيق برغش رئيس مركز ومدينة بسيون بالغربية إلى رئيس مركز ومدينة شربين بالدقهلية، كما تضمنت الحركة المحلية كذلك تعيين محمد عبدالحميد سيد من رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس بالجيزة إلى رئيس مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط وأحمد جميل عبدالله مهنا من رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء إلى رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية ونقل كل من أشرف محمد البيه رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر إلى ديوان عام محافظة الغربية ومحمد أحمد أبوالحسن رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط إلى ديوان عام محافظة الجيزة وتعيين ياسر محمد حماية رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر إلى رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر وممدوح محمود نديم رئيس حي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر إلى رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر ونقل هشام على إبراهيم الطويل إلى رئيس مركز ومدينة بسيون بالغربية.

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وشدد وزير التنمية المحلية على أن الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية في جميع المحافظات والتفانى في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها لتنفيذ ومتابعة توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن بالمحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن وزارة التنمية المحلية بقطاعاتها المعنية تقوم بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء الوحدات المحلية بمختلف المحافظات بالتنسيق مع السادة المحافظين وجميع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة واستبعاد المقصرين ونقلهم إلى وظائف إدارية بعيدًا عن قطاعات خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بتصعيد الكوادر والقيادات المحلية المتميزة القادرة على التفانى في العمل والتي تتميز بالنزاهة والشفافية والعمل الجماعى لتولى المسئولية في المناصب القيادية بما يساهم في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة على أرض في المحافظات مع بداية الجمهورية الجديدة.

 

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محافظة القليوبية وزارة التنمية المحلية مركز ومدينة ميت غمر محافظة السويس ديوان عام محافظة القاهرة

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