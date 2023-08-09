الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

فرص عمل في 7 شركات لذوي همم الإسكندرية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء، عن ملتقى تشغيل لذوي الهمم، وذلك بمقر ديوان مديرية عمل الإسكندرية، بمشاركة 7 شركات من القطاع الخاص والاستثماري، وتنظيم مقابلات شخصية لـ 52 شابا وفتاة من ذوى الهمم بالمحافظة، لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى عمالها من تلك الفئة طبقًا لأحكام القانون الخاص برعاية ذوى الإعاقة.

 

سوق العمل 

وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم، وكذلك تدريب مهنى لهم طبقًا لنوع الإعاقة،بهدف دمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

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مديرية العمل بالإسكندرية

وأوضحت" الوزارة "في بيان لها، أنها تلقت تقريرًا من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أفاد فيه تنظيم ملتقى لتشغيل 52 من ذوى الهمم في 7 شركات قطاع خاص وهى: جملة ماركت، ودريم للأغذية، وفندق هيلتون، وروبيكس للبلاستيك، والعلمين باك، وبيرفكس للإلكترونيات، ونايل لينين جروب، وذلك بحضور: مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة، وعزيزة صابر من العاملين بإدارة بحوث العمالة، وفاتن روحي مدير إدارة ذوي الهمم، وهشام السيد باحث بإدارة ذوي الهمم.

وزارة العمل،فيتو

عقد مقابلات شخصية لذوي الهمم

وأضاف وكيل المديرية: عقد مقابلات شخصية لذوي الهمم تمهيدًا لإختيار الشباب وفقًا لمتطلبات كل شركة، كما أنه يتم متابعة استيفاء نسبة الـ 5 ‎%‎ في المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر طبقًا لأحكام قانون رقم 10 لسنة 2018  من خلال لجنة مشكلة من مديرية العمل بالإسكندرية، وتقوم بالمتابعة بعد استلام عملهم في أماكنهم للتأكد من حصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم..

وزارة العمل،فيتو

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