نظر رد مرتضى منصور لـ 3 دوائر بالمحكمة الاقتصادية في سب الخطيب، بعد قليل

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل، جلسة يكون فيها 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لـ 3 دوائر قضائية بالمحكمة.

وتنظر الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعين من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير وآخرين نسبوا لـ مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات، ونشر أخبار كاذبة والازعاج بطريق أجهزة الاتصالات.

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يذكر أن المذكور سبق وقام برد قضاه المحكمه فى قضيه أخرى وقيد طلب الرد برقم (2) فى القضية رقم 2825 لسنة 2022 جنح اقتصادية قضى بجلسة 12/4/202023 برفض طلب الرد وتغريمه 12 ألف جنيه ولم يكتفى بذلك لعرقلة سير العدالة وأقام دعوى مخاصمة القضاة ذات الدائرة الموقرة وقضى برفض الدعوى بجلسة 19/4/2023.

وتستأنف غدا الأربعاء 2/8/2023 الدائرة الثانية جنح اقتصادية برئاسة المستشار أحمد خالد الشايب نظر تلك الدعوى التى حاول المتهم فيها بشتى الطرق غل يد العدالة عن الوصول إليه.

ويذكر أن رد القضاة دون سند قانونى حقيقى لغل يد العدالة عن الوصول لمرتكبي الجرائم هى محاولات يائسة لم تجد نفعا لمن سبق واتبعها.

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