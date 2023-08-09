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محافظات

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 9-8-2023 في المنيا

الزيت اليوم،فيتو
الزيت اليوم،فيتو

سعر الزيت اليوم، واصلت أسعار الزيت، استقرارها اليوم في محافظة المنيا، وفقا لآخر تطورات الأسعار في الأسواق المنياوية، وطرح وزارة التموين منتجاتها في المنيا. 

سعر الزيت اليوم بالمنيا 

وننشر لكم سعر لتر الزيت، في الأسواق المصرية للمستهلكين، بعد الارتفاعات المستمرة التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت في السوق المصري

زيت رودس 800 مللي ذرة 46 جنيهًا.

زيت شطارة 1 لتر 54.99 جنيه.

زيت شطارة 800 مللي 44.99 جنيه.

زيت قلية خليط 2.1 لتر بسعر 81 جنيهًا

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زيت قراميش 700 مللي 38.49 جنيه.

زيت هنادي 2.1 لتر 124.99 جنيه.

زيت كريستال ذرة 2 لتر 110 جنيهات.

زيت صولو 1 لتر 49.99 جنيه.

زيت قلية 2.1 لتر 124.99 جنيه.

زيت قلية 700 مللي 44.99 جنيه.

زيت رودس 800 مللي عباد 47 جنيهًا.

وقال أحد المسؤولين عن بيع منتجات المكرونة إنه تم توفير كل السلع التي يحتاج إليها المواطن بأسعار تنافسية تختلف عن أسعارها في الأسواق.

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