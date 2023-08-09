الأربعاء 09 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

موعد تشكيل هيئة مكتب نقابة المهن الموسيقية، وهذا سر تأخير إعلانها

نقابة المهن الموسيقية،
نقابة المهن الموسيقية، فيتو

يستعد أعضاء نقابة المهن الموسبقية، للاجتماع مع الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وذلك لبحث اختيار أعضاء هيئة مكتب النقابة من الأعضاء الحدد بعد فوزهم في الانتخابات 

 

في هذا السياق، كشف أحد  الأعضاء  أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن سبب التوقف الفترة الحالية للالتزام بالإشراف علي بعض حفلات الساحل الشمالي. 

وكانت أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المهن الموسيقية، عن أسماء الفائزين بمقاعد الأعضاء، بعد غلق باب الانتخابات، داخل مقر نادي نقابة المهن الموسيقية، مشيرة إلى أن عدد الأصوات الصحيحة 2005.

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أسماء الأعضاء الفائزين بمجلس نقابة الموسيقيين

 

  1. حلمي عبد الباقي
  2. أحمد العيسوي
  3. الدكتور علاء سلامة
  4. المايسترو حمادة أبو اليزيد
  5. أحمد أبو المجد
  6. منصور هندي
  7. نادية مصطفي
  8. خالد بيومي
  9. منصور الهندي
  10. محمد صبحي السيد
  11. عاطف إمام
  12. علي الشريعي

وضمت قائمة المرشحين في انتخابات مجلس نقابة المهن الموسيقية 32 مرشحا يتنافسون على 12 مقعدًا، حيث تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

 

مصطفى كامل يفوز بالتزكية

 

وكان الفنان مصطفى كامل قد فاز بمنصب النقيب لمدة أربع سنوات بالتزكية فى واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، حيث لم يتقدم على عضوية مقعد النقيب سوى الفنان مصطفى كامل. 

 

تاريخ نقابة المهن الموسيقية

 

وكانت كوكب الشرق أم كلثوم أول من وضع لبنة نقابة للموسيقيين فى نوفمبر عام 1942، عندما طلبت من أعضاء فرقتها جمع كل الموسيقيين فى مكان واحد أملًا منها فى حل مشاكل الموسيقيين.

 

 

 

و بالفعل تألف مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وقتها من أم كلثوم إبراهيم، وفتحية أحمد، وحياة محمد، ورياض السنباطي، وزكريا أحمد ومحمد القصبجي، وصالح عبدالحي، وفريد الأطرش، وعزيز عثمان وإبراهيم حجاج ومحمد عبده صالح وأحمد الحفناوي، وتولى وقتها عبدالحليم علي والسيد الحملاوي مراقبين ماليين لحسابات النقابة.

 

وبعد تولى أم كلثوم منصب النقيب بدأ محمد عبد الوهاب فى منازعتها المنصب، وأعلنت أم كلثوم تحديها لعبد الوهاب فى الانتخابات لتفوز أم كلثوم فى النهاية بالمنصب، وتحتفظ به لسبع دورات متتالية.

 

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