الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

النمنم يطالب بتشريع ينظم سفر الطلاب للدراسة في الخارج (فيديو)

حلمي النمنم، فيتو
حلمي النمنم، فيتو

سفر الطلاب للدراسة، طالب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، مجلس النواب بسن تشريع لوضع ضوابط بشأن الطلاب الذين يحصلون على درجات متدنية ويسافرون للخارج ويدرسون الطب بمصاريف خاصة ثم يعودون يعملون في الوطن، لأن هذه الكليات تفقد معايير الجودة وغير معروفة.

 

وقال حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن ما حدث في الدولة أمر كبير، والمصريون لديهم وعي سياسي، ويستطيعون تحمل كافة الصعاب التي تواجه المجتمع.

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وأضاف أن الشعب المصري يتحمل أعباء الأزمة الاقتصادية، لأنه يرى ما يحدث من مشروعات وخدمات تعود بالنفع على المواطن في كافة القطاعات، مشيرا إلى أن ما حدث في منطقة الدويقة، ليس تهجيرا قصريا كما ادعت منظمات حقوق الإنسان.

 الحوار الوطني

وطالب حلمي النمنم، ممثلي الحوار الوطني بالموافقة على نظام انتخابي يتيح مشاركة أكبر عدد من المرشحين بالقوائم الفردية، وعدم اقتصارها على تكتلات أو أحزاب سياسية، موضحًا أن مصر دولة كبيرة وليس شارع التوفيقية ورابعة كما كان يعتقد الإخوان الإرهابيين.

وأوضح أن الديمقراطية نسبية، ولا توجد ديمقراطية معلبة، وتختلف من دولة إلى أخرى وفقا لنظامها السياسي والتشريعي، مضيفا: “الشخص الذي يريد تطبيق الديمقراطية معلبة هو شمولي، ومتسلط".

 

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منطقة الدويقة حقوق الإنسان حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق سفر الطلاب للدراسة

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