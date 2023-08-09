ذكرى رحيله، 5 محطات هامة فى حياة فؤاد باشا سراج الدين مؤسس الوفد الحديث

فؤاد سراج الدين، تحل اليوم الأربعاء 9 أغسطس ذكري رحيل مؤسس حزب الوفد الحديث فؤاد باشا سراج الدين الذي غادرنا في مثل هذا اليوم من عام 2000 بعد مسيرة سياسية حافلة.

ذكرى وفاة فؤاد سراج الدين

وفؤاد سراج الدين باشا ولد فى 2 نوفمبر هام 1911م وتوفى فى 9 أغسطس عام 2000، وهو سياسي ورجل دولة مصري، ينتمي في أصوله لعائلة سراج الدين وهي عائلة مصرية وفدية.

فؤاد سراج الدين هو مؤسس حزب الوفد الحديث من أهم أعلامها فؤاد سراج الدين وياسين سراج الدين وإسماعيل سراج الدين، وما زال هناك وجود كثيف لهذه العائلة الكبيرة في كفر الجرايدة فى محافظة كفر الشيخ.

Advertisements

وعمل فؤاد باشا سراج الدين وكيلا للنائب العام ومحاميًا في الفترة من 1930 ـ 1935 وانضم للهيئة الوفدية عام 1935 والهيئة البرلمانية في عام 1936 وأصبح عضوا في الوفد المصري عام 1946 ثم سكرتيرًا عامًا للوفد عام 1949.

وعمل سراج الدين وزيرا للزراعة في 31 مارس سنة 1942 ووزيرا للشئون الاجتماعية ثم وزيرًا للداخلية في يوليو سنة 1942.

وكان أيضا زعيما للمعارضة الوفدية في مجلس الشيوخ 1946 ووزيرا للمواصلات في يوليو سنة 1949 في وزارة حسين سرى الائتلافية التي مهدت لانتخابات عام 1950.

ووزيرًا للداخلية في 12 يناير سنة 1950 وفي نوفمبر من نفس السنة أضيفت عليه وزارة المالية أعاد حزب الوفد للحياة السياسية 1978 وأصبح رئيسًا له حتى 9 أغسطس 2000 تاريخ وفاته.

وعمل فؤاد باشا سراج الدين وكيلا للنادي الأهلي في الأربعينيات ورئيسا شرفيا له مدى الحياة ورئيسا لاتحاد الكرة.

مسيرة فؤاد سراج الدين

كما أصدر سراج الدين قوانين العمال عام 1943 وقانون النقابات العمالية وقانون عقد العمل الفردى وقانون الضمان الاجتماعي قانون إنصاف الموظفين وأصدر قانون تنظيم هيئات الشرطة.

وهو صاحب عيد الشرطة بسبب رفض الإنذار البريطاني يوم 25 يناير سنة 1952 وأمّم البنك الأهلي الإنجليزي وتحويله إلي بنك مركزي،

وأصدر «قانون الكسب غير المشروع.



ونقل فؤاد باشا سراج الدين أرصدة من الذهب من الولايات المتحدة إلى مصر وتمويل حركة الفدائيين في منطقة القناة بالمال والسلاح في الفترة من 1951 إلى 25 يناير سنة 1952.

كان وراء قيام الوفد بإلغاء معاهدة 1936 وبدء حركة الكفاح المسلح في منطقة القناة ضد قوات الاحتلال البريطاني وفرض الضرائب التصاعدية على كبار ملُاّك الأراضي الزراعية عندما كان وزيرًا للمالية سنة 1950.

واعتقل فؤاد باشا سراج الدين في مارس 1952 في وزارة نجيب الهلالي وأفرج عنه في 4 يوليو سنة 1952 كما أنه اعتقل في 5 سبتمبر 1952 وأفرج عنه في ديسمبر 1952

واعتقل أيضا في يناير 1953 لمدة ثمانية أشهر في السجن الحربى.

وفي يناير سنة 1954 حوكم أمام محكمة الثورة وحكم عليه بالسجن 15 عامًا في مارس 1954 وأفرج عنه أوائل 1956.