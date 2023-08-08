محمود كامل يرد على ما أثير حول اللائحة التنظيمية لشعب وروابط الصحفيين

رد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمشرف العام على الشعب والروابط، على ما أثير حول اللائحة التنظيمية للشعب والروابط.

إعداد مشروع لائحة تنظيمية للروابط

وقال: "تم بمعرفة الشئون القانونية بالنقابة إعداد مشروع لائحة تنظيمية شاملة لتنظيم عمل الشعب والروابط المتخصصة بالنقابة وفقًا لقانون النقابة ولائحته التنفيذية وميثاق الشرف الصحفى؛ تتضمن كافة قرارات المجلس ذات الصلة ولتوحيد القواعد الحاكمة لنشاط الشعب والروابط بالنقابة".

اللائحة معدة وفقًا للقانون

وأضاف: "وذلك بعد الاطلاع على ما يلى:-

القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين؛ اللائحة الداخلية التنفيذية للقانون الصادرة بعد تصديق الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين؛ ميثاق الشرف الصحفى؛ لائحة الشعب المتخصصة؛دستور لجنة النقاد الرياضيين؛ لائحة تنظيم العمل بشعبة المصورين الصحفيين؛ قرارات مجلس النقابة ذات الصلة".

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مناقشة المشروع المقترح

وتابع: "يناقش مجلس النقابة في اجتماعه غدا المشروع المقترح لاعتماده من حيث الشكل، واتخاذ قرار بعرض مشروع اللائحة على أعضاء الجمعية العمومية من أعضاء الشعب والروابط القائمة بالفعل للاستماع لملاحظاتهم حول اللائحة، على أن تعرض هذه الملاحظات في الاجتماع التالي للمجلس لاعتمادها والبدء في إجراء انتخابات الشعب والروابط"..

واختتم: “سيظل الحاكم لنا جميعا نصوص قانون النقابة، كمان أن المشروع المقترح لا يختلف عن اللائحة الموحدة القديمة في مجملها، كما أن المجلس لن يعتمدها إلا بعد الأخذ بملاحظات أعضاء الجمعيات العمومية للروابط في إطار القانون".