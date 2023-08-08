الأربعاء 09 أغسطس 2023
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محافظات

انهيار عقار مكون من 5 طوابق أثناء إزالته بالمنيا

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

انهار مساء، اليوم الثلاثاء، عقار مكون من 5 طوابق أثناء إزالته، في مدينة مغاغة، أقصى شمال محافظة المنيا، مما أسفر عن تصدع 4 منازل مجاورة، دون أضرار أو إصابات بشرية.


وتلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، يتضمن ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بتعرض عقار مكون من 5 طوابق للانهيار بمدينة مغاغة، شمال المنيا، أثناء إزالته بطريقة غير هندسية ودون موافقة التنظيم، ما أدى إلى تصدع 4 منازل مجاورة.

 

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بانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، وبالفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين انهيار عقار مكون من 5 طوابق أثناء تنفيذ أعمال إزالة بشكل غير هندسي ودون موافقة التنظيم، ما تسبب في تصدع 4 منازل مجاورة دون إصابات أو أضرار بشرية.


انتقل فريق من الوحدة المحلية بمركز مغاغة، إلى موقع الانهيار وجرى التحفظ على الموقع والمعدات، وعمل كردون أمني وفصل المرافق من كهرباء وغاز ومياه شرب، حفاظا على حياة المارة، وتقرر تشكيل لجنة فنية هندسية من التنظيم للمعاينة وإعداد تقرير، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

 

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