رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات الوادي الجديد خلال موجة الجو الحارة

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، في صريح في لـ «ڤيتو»، مساء اليوم الثلاثاء، استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس، الناتجة عن ارتفاع درجات حرارة الجو.

وأشار وكيل صحة الوادي الجديد، إلى توفير الأدوية والمحاليل التي تستخدم في حالات الطوارئ، لمواجهة ضربات الشمس، والإجهاد الحراري بجميع أقسام الطوارئ.

وناشد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، المواطنين توخي الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وكشف عن حزمة الإجراءات العلاجية المطلوب تنفيذها ومنها التأكد من جاهزية المستشفيات لاستقبال الحالات المصابة والتعامل الجيد معها بالإضافة إلى توفير المحاليل ومستلزمات إعطائها والأدوية خافضة الحرارة.

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وقال: تم عمل التوعية اللازمة للأطباء على جميع المستويات للتشخيص السليم لحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وتفريقها عن الأمراض المعدية الأخرى، مشيرا إلى أنه تم الالتزام بتعريفات الحالات للأمراض المعدية.

وتابع وكيل صحة الوادي الجديد، ضربة الشمس يمكن أن تحدث لأى شخص يظل فى طقس شديد الحرارة ورطب لفترة طويلة ويجب التفرقة بين الإصابة بالالتهاب السحائى الوبائى والإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، حيث إن حالات الاصابة بالالتهاب السحائى تحدث أكثر خلال فصلى الخريف والشتاء ونادرا حدوث حالات فى فصل الصيف وحالات الالتهاب السحائى الوبائى تحدث بين المخالطين فى مكان واحد مثل داخل أفراد الأسرة الواحدة.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بضربة الشمس هم الرضع وصغار الأطفال وكبار السن ( ٦٥ سنة أو أكثر ) والمرضى المعرضون للتشنجات العصبية والمرضى الذين يعانون أمراض مزمنة، وخاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أعراض ضربة الشمس.

يذكر أن ضربة الشمس تعد من الطوارئ الطبية وتعد أحد أسباب الوفيات التى يمكن الوقاية منها وسرعة الخفض العاجل لدرجة حرارة الجسم الأساسية بعد هو حجر الأساس فى علاج المصاب بضربة الشمس حيث أن مدة ارتفاع درجة حرارة الجسم هى المحدد الأولى لعلاج المصاب.

هذا فيما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سوء حالة الطقس واستمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية غدًا الأربعاء وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء، حيث تنخفض انخفاضا طفيفا يسود طقس حار رطب صباحا، وحار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، غائم جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وأشار وكيل صحة الوادي الجديد، إلى توفير الأدوية والمحاليل التي تستخدم في حالات الطوارئ، لمواجهة ضربات الشمس، والإجهاد الحراري بجميع أقسام الطوارئ.

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