رزان مغربي تغادر إلى لندن لقضاء العطلة الصيفية برفقة أسرتها

رزان مغربي، تغادر النجمة رزان مغربي غدا إلى العاصمة الإنجليزية لندن لقضاء العطلة الصيفية برفقة أسرتها هناك.

وتحتفل رزان مغربي بعيد ميلادها هناك يوم 19 أغسطس برفقة والدها الذي يعيش في لندن، وتعود للقاهرة يوم 20 أغسطس لمزاولة نشاطها الفني.

مسلسل الضاحك الباكي

وعرض لـ رزان مغربي في وقت سابق مسلسل “الضاحك الباكي” على شاشة قناة CBC وجسدت من خلاله دور بديعة مصابني.

مسلسل الضاحك الباكي من بطولة الفنان عمرو عبد الجليل، وجسد العمل السيرة الذاتية للفنان الكبير الراحل نجيب الريحاني، والعمل من تأليف الكاتب الصحفي والسيناريست محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.

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مسلسل الغرفة 207

كما عرض لـ رزان مغربي أيضا مسلسل الغرفة 207 عبر منصة شاهد من بطولة محمد فراج، وانتهت رزان من تصوير دورها في مسلسل “عودة البارون” بطولة حسين فهمي ويعرض المسلسل قريبًا.

يذكر أن رزان مغربي حصلت في وقت سابق على الجنسية المصرية وعبرت عن فخرها الشديد وسعادتها البالغة بهذه الخطوة، موضحة أن الحصول على الجنسية المصرية شرف لأي شخص، فقد سعت لها من اللحظة الأولى لقدومها وإقامتها في مصر.