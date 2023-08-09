يطير ويعوم، ابتكار درون لمراقبة الطيور والحيوانات

نجح خبراء المختبرات الفيدرالية السويسرية لعلوم وتكنولوجيا المواد (EMPA) في ابتكار تصميم لـدرون خفيف جدًا، يمكنه الطيران والسباحة، وذلك بهدف مراقبة الطيور وسلوك الحيوانات.

ويخطط المبتكرون لاستخدام الدرون SailMAV بصورة خاصة في مراقبة سلوك الطيور، وفقًا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة السويسرية.

وأوضح مصدر في المختبرات الفيدرالية: «يمكن للدرون SailMAV بفضل أجنحته القابلة للطي، أن يطير ويتحرك في الماء. ويسمح تصميمه الخاص بتسجيل سلوك الحيوانات البرية، حيث لا ينظر إليها على أنها غريبة».

Advertisements

“قادر على التحرك في الماء بصمت”

وفي السياق، أكد مركز البحوث أن الدرون «قادر على التحرك في الماء بصمت»، وجمع «بيانات عن التنوع البيولوجي في بحيرة في جبال الألب أو في مضيق في القطب الشمالي». ويشير البيان، إلى أن الدرون يمكنه خلال ثانيتين طي أجنحته الجانبية المتكونة من ثلاث قطع.

ويبلغ وزن هذا الدرون 520 جرامًا ويصل طول جناحيه إلى متر واحد، ويتكون الروبوت من رغوة بوليمر مع غلاف كربوني بسمك 0.1 ملليمتر ومغطى بطبقة من الجسيمات النانوية المقاومة للماء.

وقد أظهرت التجارب المخبرية أن هذا الدرون يرتفع من سطح الماء خلال ثوانٍ. ويعمل الباحثون حاليًا على ضمان قدرة SailMAV على إثبات هذه الصفات ليس فقط في ظروف المختبر، ولكن في ظروف الرياح أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.