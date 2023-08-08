الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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حوادث

انهيار سطح مول من 4 طوابق بالقاهرة الجديدة

انهيار سطح مول، فيتو
انهيار سطح مول، فيتو

انهار منذ قليل، سطح مول مكون من ٤ طوابق وتم الانهيار بالطابق الثاني من المول وهو مول تحت الإنشاء وذلك بمحور التحرير قسم أول القاهرة الجديدة.

ولا يوجد مصابين بالواقعة وعززت الإسعاف بسيارتين تحسبا لإصابة أي شخص.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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