الأربعاء 09 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

اليوم، قافلة طبية بقرية هوارة بمركز مطاي بالمنيا

قافلة طبية بالمنيا،
قافلة طبية بالمنيا، فيتو

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية هوارة بمركز مطاى، اليوم الأربعاء، وعلى مدار يومي 9 و10 أغسطس الجاري، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

 

وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا 


من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الأسنان- الجراحة - الجلدية - القلب والصدر- الرمد – الأنف والأذن "، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. 

Advertisements

ولفت إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا أحمد علم الدين محافظ المنيا المنيا الآن اخر أخبار محافظة المنيا

مواد متعلقة

غدا، قافلة طبية بقرية هوارة بمركز مطاى بالمنيا

مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا: المكتبة المتنقلة تواصل تنفيذ أنشطتها الفنية

تحرير 72 مخالفة تموينية في 3 مراكز بالمنيا

استمرار عمل منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمنيا (صور)

محافظ المنيا: تكثيف المرور الدوري والمفاجئ لمتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية

استمرار خفض الإنارة بالميادين الرئيسية بالمنيا

حوادث المحافظات، انتشال جثة بائع غرق في مصرف بالشرقية، القبض على قاتل سيدة بالتل الكبير، وهذه أسباب التحفظ على أموال موظف بنك بالمحلة

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة 95.26%

الأكثر قراءة

أخبار مصر: شيكابالا يهاجم مرتضى ولبيب يطالب بثورة ضده، مشاهد من موقع مذبحة الهرم، فضيحة جنسية بمسابقة ملكة جمال إندونيسيا

الجريمة التي أبكت مصر، مشاهد حية من موقع مذبحة الهرم، المتهم غدر بأسرته أثناء نومهم، استغل انقطاع الكهرباء ومكبرات الصوت لتنفيذ مخططه

رمى الفلوس على قارئ القرآن كأنه في فرح، بطل واقعة نقطة الشيخ القزاز يروي تفاصل ما حدث (فيديو)

مشاهد مروعة لشجار جماعي بين البيض والسود على رصيف ميناء أمريكي (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي الهلال السعودي والشباب

ثريا حلمي، ملكة المونولوج التي استقوت عليها أم كلثوم، وعلاقتها بإسماعيل يس تهز الوسط الفني

شيكابالا يتصدر تويتر بعد بيانه الناري ضد مرتضى منصور، وثورة زملكاوية لدعمه

حسين لبيب يخرج عن صمته بسبب شيكابالا ويطالب جماهير الزمالك بالانتفاضة ضد مرتضى منصور

Advertisements

منوعات

المزيد

خلع ملابس وأوضاع غير لائقة، فضيحة مدوية تهز مسابقة ملكة جمال إندونيسيا

يطير ويعوم، ابتكار درون لمراقبة الطيور والحيوانات

سيدة ترفع دعوى قضائية ضد شركة طيران أمريكية بسبب التمييز العنصري

مُعلمة سعودية تشكو للمحكمة تعنت والدها: "رفض 10 عرسان"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في ختام التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 8-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 8-8-2023

المزيد

انفوجراف

7 علامات تدل على الإصابة بـ ألزهايمر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 9- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية