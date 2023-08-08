الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تعرف على قائمة غرامات الخط الثالث لـ مترو الأنفاق

مترو،فيتو
مترو،فيتو

اعتمدت الشركة الفرنسية المسؤولة عن تشغيل القطارات بالخط الثالث لمترو الأنفاق لائحة الغرامات والمخالفات داخل محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق التي تشمل (ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات).

ووحدت الشركة قيمة الغرامة لجميع المخالفات لتكون ٢٠٠ جنيه لـ ٩ حالات وهي:


- التدخين بداخل المحطات والقطارات.

 

- إلقاء المخلفات بالمحطات والقطارات.


- ركوب الرجال عربة السيدات في الأوقات غير المخصصة.


- إساءة استعمال المعدات أو الأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات.


- استخدام أي آلات أو معدات بدون تصريح أو في غرض غير مخصص لها.


- ومزاولة البيع في المحطة والقطارات بدون تصريح.


- الجلوس في المحطات والقطارات بدون مبرر.


- القيام بلصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح.


- عبور شريط سكة المترو.


يذكر أن هيئة الأنفاق قامت بتشغيل المرحلة الثالثة من الخط الثالث تجريبيًّا للركاب لمدة شهر من الآن.

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