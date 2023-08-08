الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم يستقبل محافظ المنوفية لبحث التوسع في إنشاء المدارس التجريبية والفنية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم يستقبل محافظ المنوفية، فيتو

استقبل اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار بحث أوجه التعاون المشترك لدعم المنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المزيد من المدارس الجديدة بمدن المحافظة وخاصة المدارس التجريبية والمتميزة والفنية لتقليل الكثافات الطلابية لخدمة الطلاب وتحسين جودة التعليم، وذلك بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ.

 

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في بداية اللقاء رحب الدكتور رضا حجازي بمحافظ المنوفية، مؤكدًا أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين الوزارة والجهاز التنفيذى للمحافظة للنهوض والارتقاء بالقطاع التعليمى، مشيدًا بجهود محافظ المنوفية المبذولة في تطوير المنظومة التعليمية وتقديم أوجه الدعم الكامل وتذليل العقبات لإقامة العديد من المنشآت التعليمية للحد من الكثافات الطلابية، وذلك في ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية كون قطاع التعليم أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

 

كما تناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات خطط تنفيذ المشروعات القومية للتعليم بمحافظة المنوفية، واستعراض الجهود في متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية من أعمال إحلال وتجديد، صيانة، انشاء جديد، احلال جزئي وكلي لمدارس المحافظة.

 

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حققت الكثير من الإنجازات والتقدم في ملف التعليم والذى أعطى أولوية كبرى بشأن التحديث الشامل لنظام التعليم بمختلف نوعياته مما ساهم في تعزيز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية في مجال التعليم.

 

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المدارس التجريبية اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية

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