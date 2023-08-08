الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

الإعلامية ريهام السهلي رئيسا لشبكة DMC

الإعلامية ريهام السهلي،
الإعلامية ريهام السهلي، فيتو

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسا لشبكة DMC.

مسيرة الإعلامية ريهام السهلي

 

وريهام السهلي واحدة من الإعلاميات اللاتي يمتلكن مسيرة مهنية مميزة، بدأتها عام 1993 من خلال قناة “نايل تي في” بالتلفزيون المصري.

كان رئيس قناة “نايل تي في” في ذلك الوقت حسن حامد الذي تبنى موهبة ريهام السهلي وساعدها على ذلك إتقانها لعدة لغات، وبعد ذلك انتقلت للعمل في الفضائية المصرية ثم منها إلى شاشة النيل للأخبار لتقديم النشرات.

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تعد ريهام السهلي واحدة من المواهب التي قدمها التليفزيون المصري في حقبة التسعينيات، وسرعان ما لمع اسمها مع بداية الألفية وانتقلت لتقديم واحد من أشهر برامج الـ توك شو وقتها وهو برنامج “90 دقيقة” على قناة المحور مناصفة مع الإعلامي معتز الدمرداش في ذلك الوقت.

 

تجربة ريهام السهلي في “90 دقيقة” كانت مميزة وناجحة، ثم توالت تجاربها بعد ذلك منها تجربة برنامج “يوم بيوم” على قناة النهار مع الإعلامي محمد شردي في عام 2016.

 

انتقلت بعد ذلك ريهام السهلي إلى قناة “إكسترا نيوز" المحطة الإخبارية الشهيرة لتقديم برنامج المواجهة، والآن تخوض مرحلة جديدة كرئيس شبكة DMC.

 

 

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