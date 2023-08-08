كامل الوزير يتوعد من يلقون مخلفات البناء على الطريق الدائري (فيديو)

مخلفات البناء، أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات أنه سيتم إحالة كل من يلقي القمامة أو مخلفات البناء والهدم وعلى الطرق إلى النيابة العسكرية، موضحا أن مخلفات الهدم والبناء لا بد أن تذهب إلى المدفن الصحي وليس إلى الطرق.



وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد": “رئيس قطاع الدائري ومعاونوه لديهم الضبطية القضائية ويجب عليهم أن يقبضوا على من يلقون مخلفات الهدم والبناء، والدولة تنفق الكثير من الأموال من أجل إنشاء المشروعات على أعلى مستوى لخدمة المواطن".

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وقال إن هناك قلة من المواطنين لا يلتزمون بالقواعد والقوانين، موضحًا أن هناك بعض الحوادث التي تودي بحياة المواطنين بسبب الرتش ومخلفات البناء على الطريق، موضحا أن حماية المواطن المصري أمن قومي، كما أن هناك كتائب إلكترونية تهاجم المسئولين بصورة مستمرة.

وأشار إلى أن الشخص الذي سيتم القبض عليه سيتم تحويله إلى النيابة المختصة، ولا يجب أن ندافع عن شخص يلقى مخلفات البناء والهدم على الطريق الدائري.

وأكد كامل الوزير، أن بعض السائقين يلقون مخلفات البناء على الطرق ويهربون بسرعة، موضحًا أن هناك كاميرات مراقبة على الطريق الدائري لرصد أي سائق يقوم برمي مخلفات البناء.