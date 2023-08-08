الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

أخبار الأهلى، سبب تأخير إعلان صفقة المهاجم الجديد وكولر يحسم مصير السولية بعد الراحة

الأهلى، فيتو
الأهلى، فيتو

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية. 

 

رابطة الأندية تختار مدافع الأهلى ضمن قائمة الافضل

 

 

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن اختيار أفضل مدافع في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023.

وجاء محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن الاختبارات التى أعلنت عنها رابطة الأندية المحترفة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لمحمد عبد المنعم مدافع الأهلى ومحمود مرعى مدافع فيوتشر وعمر فايد مدافع المقاولون العرب وأحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا كليوباترا لاختيار أفضل مدافع بالدورى المصرى للموسم 2022-2023.

 

والآن مع اختيار أفضل مدافع آخر في الدوري المصري لموسم 2022-2023

🔸 محمد عبد المنعم 🦅
🔸 محمود مرعي 🔴
🔸 عمر فايد 🟡
🔸 أحمد رمضان بيكهام 🟠

 

سبب تأخر الأهلي في إعلان اسم المهاجم الأجنبي الجديد

 

وأنهى النادى الأهلى إجراءات ضم مهاجم أجنبي جديد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك وسط تكتم شديد من جانب مسؤولى القلعة الحمراء على اسم المهاجم الجديد. 

 

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أنه بالفعل تم حسم صفقة المهاجم الأجنبى الجديد وأنه سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

وأوضح المصدر أن سبب تأخر الاعلان عن صفقة المهاجم الأجنبى الجديد هو الانتهاء من إعارة اللاعب الجزائري أحمد القندوسى نظرا لاكتمال قائمة اللاعبين الأجانب داخل صفوف الفريق الأحمر.

وليد سليمان يطمئن على ترتيبات معسكر قطاع الناشئين بالإسكندرية

 

حرص وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي على الاطمئنان على ترتيبات معسكر القطاع بالإسكندرية، استعدادا لبدء منافسات الموسم القادم 2023-2024.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لوليد سليمان خلال زيارته للاطمئنان على ترتيبات معسكر قطاع الناشئين بالإسكندرية استعدادا لمنافسات الموسم القادم

 

وأنهى الكابتن وليد سليمان، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر الإعداد الخاص بفرق الشباب والناشئين، والذي يقام في الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وقام الكابتن وليد سليمان ومعه أحمد عيد إداري القطاع بجولة في منشآت الأكاديمية التي من المقرر أن تستضيف المعسكر خلال الفترة من ١٢ إلى ١٨ أغسطس الجاري، بمشاركة فرق مواليد ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨.

وكان في استقبال وفد الأهلي الدكتور محمد سعد، مدير إدارة التسويق الرياضي والعلاقات الخارجية، والدكتور ياسر إمبابي منسق المعسكرات الرياضية، حيث تفقد الكابتن وليد سليمان ملاعب الأكاديمية وصالات الجيم وحمامات السباحة وقاعات المحاضرات وأجهزة الاستشفاء، وعقد جلسات مع مسئولي الإقامة والتغذية والتجهيزات المختلفة.

وأشاد مدير قطاع الناشئين بالاستقبال الحافل من جانب مسئولي الأكاديمية، والجهود الكبيرة التي قاموا بها من أجل توفير الأجواء المناسبة التي تضمن نجاح المعسكر وتحقيق أهدافه.

 

كولر يحسم موقف عمرو السولية بعد انتهاء الراحة

 

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حسم ملف تمديد عقد لاعب وسط الفريق عمرو السولية عقب عودته من بلده بعد انتهاء فترة الراحة والتى تنتهي يوم 22 أغسطس الجاري.

 

وأوضح المصدر أن كولر يرغب في رؤية عمرو السولية بالملعب للحكم عليه بشكل نهائي سواء بتمديد عقده أو عدم التمديد وذلك نظرا لغياب اللاعب عن المشاركة مع الفريق منذ نهاية منافسات الموسم الماضي بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

 

وكان كولر قد أوصى بتمديد عقد على معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة موسم آخر بخلاف الموسم المتبقي في عقده مع القلعة الحمراء.

حسين الشحات: موسم شاق ممتع بالبطولات وشكرًا جماهير الأهلى

نشر حسين الشحات عبر حسابه الشخصي  علي فيس بوك رسالة يشكر فيها جماهير الأهلي بعد نهاية الموسم الكروي وواصفا أنه موسم شاق وممتع حيث نشر قائلا (الحمد لله نهايه موسم شاق وطويل ولكنه كان ممتعًا بتتويجات وبطولات تعرف طريقها دائمًا للنادى الاهلى،  شكرا جماهير الاهلي العظيمة في كل مكان التي ورائنا دائما، اجازة معها فرحة كبيرة ونعود لنستكمل المشوار، معاك يا اهلي).

وتوج الشحات رفقة النادي الأهلي هذا الموسم بخمس بطولات آخرها لقب الدوري الممتاز وتأهل رفقة القلعة الحمراء إلي نصف نهائي الكأس قبل أن يحصل الفريق علي اجازة نهاية الموسم.

 

 

حسين الشحات: موسم شاق ممتع بالبطولات وشكرًا جماهير الأهلي

الأهلي، كولر يحسم موقف عمرو السولية بعد انتهاء الراحة

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