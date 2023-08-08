الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، أهلي جدة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية ضد الحزم

أهلي جدة،فيتو
أهلي جدة،فيتو

طرح أهلي جدة تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم، ونظيره الحزم، الجمعة، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة في افتتاح منافسات دوري روشن السعودي.

أهلي جدة يطرح تذاكر مباراة الحزم

وأوضح النادي الجداوي عبر حسابه في تويتر أن التذاكر متاحة إلكترونيا عبر منصة مكاني.

ويعود الفريق الأهلاوي إلى منافسات دوري روشن السعودي بعد غيابه الموسم الماضي إثر هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

واستعد الفريق للدوري بمعسكر خارجي في النمسا، كما تعاقد مع الألماني ماتياس يايسله لتولي المهام الفنية.

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 وعزز صفوفه بكوكبة من النجوم العالمية أمثال الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو قادمًا من ليفربول الإنجليزي، والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، والفرنسي سانت ماكسيمان من نيوكاسل الإنجليزي، إضافة إلى العديد من الصفقات المحلية، وأبرزها سميحان النابت وفهد الرشيدي وعبد الله عطيف.

تفاصيل تعاقد أهلي جدة مع كيسي 

كشفت تقارير صحفية، أن لاعب الوسط الإيفواري الدولي، فرانك كيسي، وقع عقدا رسميا مع أهلي جدة السعودي، للانتقال إلى صفوفه قادما من برشلونة.

ووفقا لصحيفة (الرياضية) السعودية، فإن الأهلي السعودي وقع عقدا رسميا مع الإيفواري فرانك كيسي، لاعب برشلونة، وسيصل اللاعب إلى جدة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ26 عاما، سيلتقي بباقي زملائه عقب خضوعه للفحوصات الطبية، حيث سيستعد لخوض أول مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، وسيلعب الجمعة المقبل ضد الحزم.

وقدم الأهلي عرضا بقيمة 15 مليون يورو لضم اللاعب، الذي وقع لثلاثة أعوام مقابل 20 مليون يورو في الموسم.

وكان كيسي قد انضم لصفوف برشلونة في الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر قادما من ميلان الإيطالي.

وشارك اللاعب مع البارسا في 24 مباراة، سجل فيها هدفا وصنع آخر.

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