انطلاق فعاليات رخصة D لمدربي كرة القدم بالغربية (صور)

انطلقت فعاليات دورة الحصول على رخصة التدريب الأفريقى D لمدربى كرة القدم الغربية والتي بدأت فعاليتها صباح اليوم الثلاثاء بنادي بلدية المحلة الذي رحب باستقبال الدورة التدريبية وذلك تحت إشراف منطقة الغربية لكرة القدم.



ويشرف على الحاضرين الدكتور جمال محمد علي الدكتور هانى سعيد أستاذ كرة القدم بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا والمشرف المهندس مجدى ناشد المدير التنفيذي لمنطقة الغربية لكرة القدم.

وتحدث الدكتور جمال محمد علي عن دور وأهمية ثقل المدربين المصريين في الفترة المقبلة، كما تحدث عن تغيير شكل ونظام الدورات التدريبية في المراحل المقبلة بإتفاق مع الاتحاد الأفريقي.

وواصل “هناك مدربون يستحقون الوصول لمكانة كبيرة في الدورات التدريبية على رأسهم شوقي غريب المدير الفني الحالي لنادي المقاولون العرب، حيث خاض تجارب عديدة مع كافة المنتخبات الوطنية بمختلف المواليد”.

جمال علام رئيس اتحاد الكرة يتوجه إلى السعودية

يتوجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية، لحضور مباريات الدور قبل النهائي والنهائي بالبطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان” بدعوة من الاتحادين العربي والسعودي لكرة القدم.

ففي الوقت الذي يحتدم الصراع بين اتحاد الكرة والأندية على تطبيق دوري المحترفين الموسم الجديد وحالة التخبط الذي يعيشها مجلس الجبلاية، يضرب علام غضب الأندية عرض الحائط ويسافر للمملكة العربية السعودية لحضور النهائي وقبل النهائي البطولة العربية.

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كما يشارك رئيس اتحاد الكرة المصري، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم.

واحتدم الصراع بين اتحاد الكرة وأندية القسم الثاني والثالث بعد إعلان اتحاد الكرة رسميًا تطبيق دوري المحترفين بداية من الموسم الجديد.

افتكاسات اتحاد الكرة

وواصل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قراراته العشوائية غير المدروسة، بعدما كشف عن نظام الصعود والهبوط من القسمين الثاني والثالث إلى الدوري الممتاز.

وخلال جلسة مجلس إدارة اتحاد الكرة مع عدد من أندية القسمين الثاني والثالث، تم الاتفاق بين المجتمعين على أن يتأهل فريقين مباشرة من دوري القسم الثاني أ إلى الدوري الممتاز مباشرة، على أن يتأهل فريق واحد فقط من دوري القسم الثاني ب (دوري القسم الثالث) إلى الدوري الممتاز، وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ كرة القدم حول العالم.

اتحاد الكرة يعتمد تطبيق دوري المحترفين

وقرر اتحاد الكرة في اجتماعه تطبيق دوري المحترفين رسميًّا لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية، وتم الاتفاق على تطبيق نظام جديد لأول مرة في الصعود للدوري الممتاز.

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