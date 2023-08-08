برشلونة يضم موهبة فرانكفورت صاحب الأصول العراقية

أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط الشاب نوح دارفيتش، ذي الأصول العراقية، من صفوف فرايبورج الألماني.

صفقة برشلونة

وضم برشلونة اللاعب البالغ عمره "16 عاما" بعقد يمتد حتى 2026، وسيشارك مع الفريق الرديف في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

ودفع برشلونة 2.5 مليون يورو لفرايبورج لضم اللاعب، مع وضع شرط جزائي في عقده بقيمة مليار يورو.

وقال كليمنس هارتنباخ المدير الرياضي لفرايبورج: لقد أظهرنا لنواه وعائلته والوفد المرافق له مسارًا رياضيًا مثاليًا وآفاقًا في فرايبورغ من وجهة نظرنا، لسوء الحظ قرارهم جاء مغايرا.

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وأضاف: نتمنى أن تتحقق طموحاتهم في برشلونة.

وقاد دارفيتش المنتخب الألماني للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا للناشئين تحت 17 عاما في يونيو الماضي.

تفاصيل تعاقد أهلي جدة مع كيسي

كشفت تقارير صحفية، أن لاعب الوسط الإيفواري الدولي، فرانك كيسي، وقع عقدا رسميا مع أهلي جدة السعودي، للانتقال إلى صفوفه قادما من برشلونة.

ووفقا لصحيفة (الرياضية) السعودية، فإن الأهلي السعودي وقع عقدا رسميا مع الإيفواري فرانك كيسي، لاعب برشلونة، وسيصل اللاعب إلى جدة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب صاحب الـ26 عاما، سيلتقي بباقي زملائه عقب خضوعه للفحوصات الطبية، حيث سيستعد لخوض أول مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، وسيلعب الجمعة المقبل ضد الحزم.

وقدم الأهلي عرضا بقيمة 15 مليون يورو لضم اللاعب، الذي وقع لثلاثة أعوام مقابل 20 مليون يورو في الموسم.

وكان كيسي قد انضم لصفوف برشلونة في الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر قادما من ميلان الإيطالي.

وشارك اللاعب مع البارسا في 24 مباراة، سجل فيها هدفا وصنع آخر.